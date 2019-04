Dit is het verhaal van een jonge voetballer die een lange weg aflegde van Mons naar Anderlecht en tussendoor ook Standard, Oostende en Wolfsburg aandeed. Landry Dimata staat symbool voor een voetbalwereld vol geld en aasgieren. Monoloog in de vorm van een bekentenis.

Landry Dimata: 'Financieel hadden we het thuis niet breed én toch heb ik een doodnormale jeugd gehad. Maar het was moeilijk. Mijn vader liet ons zitten toen ik zeven jaar was en mijn moeder stond er plots alleen voor. Mijn mama is een extreem sterke vrouw en heel die tijd heeft ze zich kranig gehouden. Daarom beschouw ik haar vandaag nog steeds als mijn voornaamste inspiratiebron. Ik vraag me soms af hoe ze het heeft volgehouden met vijf kinderen. Ze combineerde tal van kleine jobs om rond te komen. Ze kookte - daar is ze echt goed in -, ze werkte als poetshulp, ze draaide shiften op kleuterscholen,...

...