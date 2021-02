Het was de verrassing van de week: Olympic Charleroi klopte Zulte Waregem in de beker met 1-0. Maak kennis met het andere Charleroi.

Het sprookje van de week is dat van Olympic Charleroi. Toch was het de laatste jaren niet eenvoudig in het Neuvillestadion. In 2019 zat de club in vieze papieren (er werd geflirt met een faillissement). Olympic, eigendom van de Turk Adem Sahin, speelde toen in tweede amateurafdeling. Nadat het een fusie aanging met Châtelet-Farciennes, kon de club zich redden en tegelijk een echelon hoger aantreden: in eerste amateur.

Aan het seizoen 2019/20 begon de club behoorlijk goed, maar begin 2020 volgden een aantal slechte resultaten, waardoor Olympic in de gevarenzone dreigde te belanden. De beslissing van de Waalse voetbalfederatie om het seizoen blanco te laten kwam de club uit de Charleroi dus niet slecht uit. Zo kon ze dit seizoen haar avontuur in eerste amateur verderzetten.

Nieuwe ambities

Vorige zomer begon Olympic aan een nieuw tijdperk. Mohamed Dahmane werd sportief directeur, Xavier Robert de nieuwe trainer. Er kwamen ook nieuwe spelers en de ambities werden opgeschroefd. Toen de competitie in oktober vorig jaar werd stilgelegd, hadden de troepen van voorzitter Patrick Rémy 3 op 6 gepakt.

Maar het orgelpunt was natuurlijk de winst in de Croky Cup tegen het team van Francky Dury. Daardoor kan Olympic zijn seizoen nog een weekje verlengen (de definitieve stopzetting van de competitie werd al een aantal weken geleden beslist).

Keeper Tanguy Moriconi is blij met de extra match in de beker (woensdag tegen KAS Eupen): 'Als we wilden blijven trainen en onze passie verder beoefenen, dan wisten we dat we Zulte Waregem moesten kloppen. En dat hebben we met brio gedaan.'

Als ook Eupen geklopt wordt, kan het sprookje nog met een paar weken verlengd worden.

Door Arthur Gosset

