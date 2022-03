Dankzij een gezond bestuur heeft KRC HO Kalken de voorbije jaren heel wat stappen vooruit gezet en speelt het straks hoogstwaarschijnlijk in de derde amateur.

'Promotie naar derde amateur zou een historische gebeurtenis zijn voor de club en voor een klein dorp als Kalken', zegt Ferry Baes, sportief verantwoordelijke van KFC HO Kalken trots. De club staat ruim aan kop in eerste provinciale Oost-Vlaanderen en gaat vol voor de titel. 'Nooit eerder in onze clubgeschiedenis speelden we op nationaal niveau. Vijf jaar geleden vertoefden we zelfs nog in tweede provinciale, maar we zijn op een korte tijd enorm gegroeid. We zijn heel trots op de evolutie die we hebben doorgemaakt', vult hij aan.

Momenteel buigt de 47-jarige Baes zich over het sportieve aspect van HO Kalken, maar de rasechte Kalkenaar loopt al zijn hele leven rond op de club. 'Als kleine jongen sloot ik me aan bij Kalken. Ik doorliep er alle jeugdreeksen en op mijn zeventiende mocht ik debuteren in het eerste elftal. Tussendoor heb ik een jaar of vijf bij andere clubs gespeeld, maar net zoals vele anderen bleef ik toch steeds terugkomen naar de club van mijn hart. Op mijn 39 jaar stopte ik als speler en nu ben ik dus sportief verantwoordelijke. Ik werk nauw samen met de technische staf en samen evalueren we regelmatig de spelerskern. We bekijken onder andere wie we moeten laten gaan en op welke posities we ons moeten versterken.'

Complementair elftal

Dit seizoen beschikt HO Kalken over een heel kwaliteitsvolle kern. 'Naast onze ervaren jongens die de as van het team vormen, hebben we ook veel jonge, technische spelers met snelheid. Zij kunnen op de korte ruimte uit de voeten en kunnen een gesloten wedstrijd openbreken. De trainer heeft met de vele verschillende profielen een complementair en uitgebalanceerd elftal neergezet. Voor mij komt de huidige eerste plaats dan ook niet als een verrassing', klinkt het bij Baes.

'Dit seizoen hebben we er lang bovenuit gestoken in onze reeks en ruime zeges behaald van 5-0, 6-0 en zelfs 7-0. Toch moet ik toegeven dat het vet nu wat van de soep is. Het spel is wat stroever geworden en we hebben meer moeite om de drie punten over de streep te trekken dan in het begin van het seizoen. De ploeg heeft wel bewezen dat ze ook kan knokken. We kunnen moeilijke wedstrijden toch winnend afsluiten, en zo word je kampioen.'

© HO Kalken

Evenementen

KFC HO Kalken haalt het grootste deel van zijn inkomsten uit evenementen. 'Het sociale aspect, het bij elkaar zijn, dat is voor ons heel belangrijk. We organiseren geregeld eetfestijnen en hebben een goed draaiende kantine en een trouw supporterslegioen', aldus Baes. 'Naast de vele kleine sponsors hebben we maar een viertal hoofdsponsors.'

Als vereniging afhankelijk zijn van evenementen heeft natuurlijk ook een keerzijde. Dat hebben ze bij Kalken de afgelopen twee jaar ervaren. 'Door de covidpandemie was het verboden om massa-evenementen te organiseren, waardoor de inkomsten laag waren. Daar dragen we nu nog steeds de gevolgen van, maar dankzij de versoepelingen kan alles stilaan terug zijn oude gangetje gaan. De pandemie had niet alleen financiële gevolgen. Ook sportief was het een klap voor ons, want toen de competitie vorig seizoen werd stilgelegd hadden we 15 op 15 en stonden we op de eerste plaats.'

Paradepaardje in derde provinciale

Met het oog op de titel en promotie ziet het er momenteel goed uit voor KFC HO Kalken. Met nog zes wedstrijden te gaan staat het elf punten voor op de nummer twee, die wel nog een wedstrijd te goed heeft. 'Als we promoveren willen we zo lang mogelijk in de nationale reeksen verblijven. We hebben een gezond bestuur dat bestaat uit verstandige, jonge mensen en we kunnen onze spelerskern grotendeels behouden. We hebben ook al een aantal gerichte transfers gedaan met het oog op volgend seizoen, zodat we geen mal figuur slaan in de nationale reeks', legt Baes uit.

Naast een ploeg in eerste provinciale heeft KFC HO Kalken ook een elftal dat in derde provinciale uitkomt. 'Ik heb die B-ploeg 12 jaar geleden opgericht. Het bijzondere aan dat elftal is dat het volledig uit Kalkenaars bestaat, wat toch redelijk uniek is in Vlaanderen. We trekken geen spelers van buitenaf aan om het team te versterken. Je mag enkel voor de ploeg uitkomen als je een directe link hebt met de club. Van ex-speler van de A-ploeg tot jeugdspeler of inwoner van het dorp. Het Kalkense DNA is aanwezig in de ploeg, die we echt als ons paradepaardje beschouwen.'

'In de B-ploeg komen dus vooral spelers van de eigen opleiding terecht. De jeugdploegen spelen op gewestelijk niveau, waardoor een doorstroming naar de A-ploeg momenteel helaas niet haalbaar is. In de nabije toekomst hopen we wel te evolueren naar provinciaal voetbal. De kwaliteit aan de basis moet omhoog. Dat moet stap voor stap gebeuren. Tot nu financierden we alles zelf, maar dankzij de gemeente kunnen we straks nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine gebruiken. Het is echt straf dat we het als kleine dorpsclub tot in de top van het Oost-Vlaams voetbal geschopt hebben.'

