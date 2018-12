Het supportershart van Malinwa: 'KV Mechelen weerspiegelt het echte leven. Dat is niet altijd mooi'

B ertrand Peeters (45) schuwt de grote woorden niet: 'Zoals iedereen nog weet waar hij was op 9/11, zal ik mij altijd herinneren waar ik voor het eerst hoorde over operatie Propere Handen.' Peeters is voorzitter van het Malinwa Archief, dat documenten en objecten bewaart uit de geschiedenis van KV Mechelen. Hij werkt als steward bij Brussels Airlines. 'Die 10e oktober was ik 's ochtends opgestegen in Brussel en 's avonds geland in Abidjan. Daar kruiste ik de crew van de terugvlucht. Iemand zei: 'Er is wat gebeurd in het Belgisch voetbal.' De commandant, een Standardfan, riep: ' Et Malines est vraiment dedans.' Als ik me op mijn sterfbed tien ijkpunten uit mijn leven voor de geest zal halen, zal dat erbij zijn.'

