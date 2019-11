Met zijn 4-4-2 in ruit en het offensieve trio Jaremtsjoek-David-Depoitre slaat trainer Jess Thorup momenteel alle doelpuntenrecords van KAA Gent aan diggelen.

Noch de beste Buffalo's van Michel Preud'homme noch de kampioenen van Hein Vanhaezebrouck bereikten dergelijke hoogtes. Nooit in de recente geschiedenis rondden de Gentenaars de kaap van de 50 doelpunten na de eerste 25 wedstrijden van het seizoen. Twee keer haalden ze de 45 goals: in 2009 en 2019.

Die cijfers worden nu al belachelijk gemaakt door de manschappen van Jess Thorup, die bij het ingaan van de derde interlandbreak van het seizoen al 57 keer de weg naar de netten vonden. Een statistiek die iets weg heeft van een mijlpaal, want de rivaal uit Brugge heeft, zelfs met twee wedstrijden minder, 'slechts' 46 keer gescoord sinds Philippe Clement daar de teugels in handen nam.

De verantwoordelijkheid voor die offensieve weelde in de Ghelamco Arena de voorbije maanden is voornamelijk verdeeld over drie paar voeten. Om te beginnen die van Laurent Depoitre, die terugkeerde naar de ploeg waar hij op Belgische bodem furore maakte en die sinds die terugkeer al elf keer scoorde.

Daarnaast die van Jonathan David, de jonge Canadese parel die sinds het begin van juli ook al elf keer de netten deed trillen. En dan ten slotte die van Roman Jaremtsjoek, die zijn Belgische record al gebroken heeft terwijl de winter nog niet eens in het land is. De Oekraïner maakte al veertien goals, beter dan de twaalf die hij aan het eind van vorig seizoen totaliseerde, toen hij vooral van zich deed spreken door zijn onhandigheid wanneer hij oog in oog kwam met de keeper.

De vruchtbaarste voorhoede van het land is de voornaamste troef van de Buffalo's, die zich opwerpen als interessante uitdagers voor Club Brugge. Onder hun drieën hebben David, Depoitre en Jaremtsjoek een voet (doelpunt of assist) in 41 van de 57 goals die Gent dit seizoen al heeft gemaakt. Dat is met andere woorden in 72 procent van de doelpunten. Dat cijfer stijgt zelfs tot 85 procent wanneer men alleen de competitie- en bekerwedstrijden meetelt die Gent speelde sinds de match tegen Larnaca, in het begin van augustus.

Lees de volledige reportage over het offensieve succesrecept van KAA Gent in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 27 november.