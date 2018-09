Het verhaal achter Wesley, de Brugse beer die graag geknuffeld wil worden

De inkt op zijn donkere huid vat zijn leven samen. Geen rozengeur en maneschijn, het verhaal achter elke tatoeage verraadt vooral pijn en verdriet. In de nek staat ' Paulo', de naam van zijn vader die aan een hersentumor overleed toen Wesley Moraes amper negen jaar was. Op de linkerarm een tekening van een vader met kind, nóg een verwijzing naar de man die hem leerde voetballen en de kracht gaf om tegenslagen te overwinnen. Het gezin, gezegend met een zuster en nog twee jongere broers, moet overleven met een weduwepensioen en heeft het niet breed, maar het geloof in een hogere macht overwint alle rampspoed. Zijn neefje, het zoontje van zijn zus, overleed toen hij al in Slovakije voetbalde, maar Gustavo reist voor altijd mee op de bovenarm.

...