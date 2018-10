'Het voetbal clean zonder Bayat en Veljkovic? Dat is een illusie'

Was je verrast door de onthullingen van de laatste dagen?

Thomas Bricmont: 'Nee, dat was helemaal niet verrassend. Veel mensen waren op de hoogte van die dubieuze praktijken. In het voetbalmilieu praatte iedereen erover, maar je moet bewijzen hebben om erover te schrijven. Toch heeft ook de pers zijn deel van de verantwoordelijkheid, omdat ze zich bijna nooit echt met zulke zaken heeft ingelaten.'

'Wat mij altijd gestoord heeft, is dat je systematisch dezelfde clubbestuurders ziet werken met dezelfde makelaars. Ze brengen spelers van bedenkelijke kwaliteit de club binnen en ontvangen daarvoor enorme commissies. Wat is het belang van de clubs om zo te werk te gaan?'

'Voor het Bosmanarrest hadden de clubbesturen de macht in het voetbal. Sindsdien zijn het de spelers, en vooral de makelaars, die de macht in handen hebben. Want dit is allemaal niet nieuw, het voetbal is al jaren rot.'

Is dit de kans voor het Belgisch voetbal om de stal uit te mesten?

'Ik hoop het. Maar Mogi Bayat en Dejan Veljkovic uit circulatie halen zal niet volstaan om het voetbal clean te maken. Dat is een illusie. Commissies die oplopen tot gigantische bedragen, dat gebeurt in alle clubs. Er zijn overal dubieuze praktijken.'

'Andere makelaars doen net hetzelfde en de clubbestuurders zijn ook verantwoordelijk. We moeten goed beseffen dat het hier om een systeem gaat waarin alles is toegestaan. Nu zal het er wel wat kalmer aan toe gaan. Dat mogen we toch hopen.'

Hoe zit het met de scheidsrechters die betrokken zijn bij deze zaak en het manipuleren van matchen?

'Het is al weleens gebeurd dat ik mijn twijfels had bij bepaalde wedstrijden. Twijfels die werden versterkt door getuigenissen. Maar om dan met bewijzen af te komen, dat is nog iets anders.'

'Aan de andere kant: het is natuurlijk evident dat het verdacht kan zijn als een makelaar verschillende spelers heeft bij twee clubs die het tegen elkaar opnemen.'