Hoofdredacteur Jacques Sys blikt terug op de sportactualiteit. Deze keer: de tickets voor play-off 1, de degradatiestrijd en het einde van het veldritseizoen.

KAA Gent blijft de belangrijkste belager van Club Brugge en het gevecht om de laatste tickets voor play-off 1 is in alle hevigheid losgebarsten. Geen gebrek aan spanning in deze competitie.

KAA Gent blijft de belangrijkste belager van Club Brugge en het gevecht om de laatste tickets voor play-off 1 is in alle hevigheid losgebarsten. Geen gebrek aan spanning in deze competitie.'Het is frappant dat het verschil tussen Club Brugge en KAA Gent hem op verplaatsing zit. Club staat nu negen punten voor, maar het pakte die negen punten meer buitenhuis: 28 op 39, tegenover AA Gent 19 op 39. En als straks in play-off 1 de punten worden gehalveerd, kan het nog veel kanten uit. Het is natuurlijk de huidige competitieformule die voor die spanning zorgt, maar zelf blijf ik daar geen voorstander van. Omdat het ingaat tegen de essentie van de sport dat je de punten halveert.'Maar voor de spankracht is het natuurlijk goed. In een andere competitie zouden ploegen als KV Mechelen en Zulte Waregem nu al aan volgend seizoen denken. Nu merk je dat het in de meeste matchen nog altijd om iets gaat. Alleen bij Anderlecht zijn ze allicht volop met de toekomst bezig, na dat 2-0-verlies op KV Mechelen is de deur van play-off 1 allicht dichtgeklapt. Onlogisch is dat niet na zo'n turbulent seizoen. Anderlecht maakte zelfs minder goals dan KV Kortrijk of RE Mouscron, dat zegt toch veel voor een club met een offensieve spelfilosofie. Anderzijds incasseerde Anderlecht maar evenveel goals als KAA Gent. Het is een beetje de omgekeerde wereld.'Ook de degradatiestrijd ligt weer helemaal open na de nederlagen van KV Oostende en Waasland-Beveren en de overwinning van Cercle Brugge op STVV.'Twee weken geleden, toen Cercle op Eupen verloor, leek het licht daar uit te gaan. Cercle had een strafschop gemist, maar daar tilde niemand zwaar aan. Een punt meer of minder, wat maakt het uit, hoorde je toen. Nu zou dat punt wel eens van doorslaggevende aard kunnen zijn.'De drie verenigingen hebben geen gemakkelijk programma, maar deze competitie is zo grillig dat je niets kan voorspellen. Dat KV Oostende zo zwaar onderuit zou gaan tegen KV Kortrijk had toch niemand verwacht. De verplaatsing van Cercle naar STVV leek veel moeilijker en ei zo na pakte Waasland-Beveren een punt op Club Brugge. Het voorspelbare in deze competitie zit hem in het onvoorspelbare.'Met de veldritten in Middelkerke en het Nederlandse Hulst is er een punt gezet achter het veldritseizoen.'Het was allemaal een beetje saai door de verpletterende suprematie van Mathieu van der Poel. Het valt te hopen dat Wout van Aert er volgend seizoen weer helemaal staat. Anderzijds hebben sommige renners toch een opmerkelijke evolutie doorgemaakt. Eli Iserbyt bijvoorbeeld. Hij begon op een sterke manier aan het seizoen en heeft duidelijk aan kracht bijgewonnen. En Laurens Sweeck natuurlijk, met die Belgische titel en eindwinst in de Superprestige. Maar voor hen komt het erop aan een hele winter op niveau te presteren, er zaten te veel schommelingen in hun prestaties.'