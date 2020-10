Antwerp staat na 10 speeldagen trots aan kop van het klassement. Maar het verschil met de nummer 7 is bijzonder klein. Zo klein was het zelfs nog nooit.

Het werd nog voor het seizoen bij de grote outsiders voor de titel gerekend en na 10 speeldagen staat de Great Old ook al aan kop van het klassement. En dat na een mindere start met 2 nederlagen en 1 gelijkspel in de eerste 4 wedstrijden.

Dat Antwerp de nieuwe leider is van de Pro League komt ook vooral door de afwezigheid van een team dat nauwelijks steken laat vallen. Antwerp staat zo met slechts 20 punten bovenaan. Dat is slechts 66% van het mogelijke aantal punten en meteen ook het laagste cijfer na 10 speeldagen in jaren. Het gebeurde zelfs nog niet na de invoering van het driepuntensysteem in België in het seizoen 1995/96. Als we representatieve cijfers voor alle seizoenen daarvoor willen weten, moeten we die omrekenen en dan komen we tot de vaststelling dat zo'n laag puntenaantal al van 1982/83 geleden is. Toen stond Club Brugge met 14 punten (omgerekend 20 punten in het driepuntensysteem) aan kop van het klassement.

Nog nooit zo'n klein verschil

Meer nog, het verschil met nummer 7 bedraagt slechts 3 eenheden momenteel. Ook dat is opvallend, want sinds 1995/96 was dat nog nooit het geval op de 10e speeldag. Zelfs daarvoor nog, wanneer we alle punten omrekenen, vinden we geen enkel seizoen terug waarin het verschil zo vroeg in het seizoen nog zo klein was. Enkel de seizoenen 1982/83 en 1976/77 komen in de buurt met 4 punten verschil.

Nog niet alle teams in onze competitie speelden echter al 10 wedstrijden. Charleroi kan bijvoorbeeld nog over Antwerp springen als het zijn inhaalwedstrijd tegen Waasland-Beveren wint. Dan tellen de Zebra's 21 punten. Maar ook Cercle Brugge en KV Oostende hebben elk nog een inhaalwedstrijd te spelen, tegen respectievelijk RE Mouscron en Waasland-Beveren. Als beide clubs weten te winnen, staat de hele linkerkolom op drie punten van elkaar. Dat zou ongezien zijn.

Ploeg M Punten 1. Antwerp 10 20 2. Club Brugge 10 19 3. Charleroi 9 19 4. Beerschot 10 18 5. Standard 10 18 6. OH Leuven 10 18 7. Anderlecht 10 17 8. Cercle Brugge 9 15 9. KV Oostende 9 15

Antwerp kampioen?

Na de overwinning op Beerschot staat Antwerp trouwens pas voor de eerste keer sinds het seizoen 1957/58 na 10 speeldagen aan kop. Toen eindigde de Great Old aan het einde van de competitie echter op de tweede plaats, gelijk met Standard, maar de Luikse club werd kampioen omdat het 1 nederlaag minder had dan Antwerp.

Of Antwerp deze keer wel kampioen kan spelen, is koffiedik kijken. Sinds de invoering van het driepuntensysteem slaagden 14 clubs erin om als leider na 10 speeldagen ook de titel in de wacht te slepen. Club Brugge werd het al een keer na een perfecte 30/30 in 1997/98, Anderlecht behaalde de titel dan weer in 2016/17 met slechts 21 punten na 10 wedstrijden. Antwerp mag dus hoopvol zijn, want de laatste 4 seizoenen werd de leider na 10 speeldagen ook kampioen.

