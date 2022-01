Thomas Vermaelen stopt als voetballer en begint bij de Rode Duivels als T2 aan zijn trainersloopbaan. Maar wat mogen we van hem verwachten als coach? Kris Van Der Haegen, directeur van de trainersopleiding bij de voetbalbond, vertelt het ons.

U heeft Thomas Vermaelen de laatste jaren in de trainerscursus van de KBVB gehad. Bent u dan verrast door het nieuws dat hij nu al voor het leven als coach kiest?Kris Van Der Haegen: 'Dat hij nu stopt als voetballer misschien wel, maar misschien is het begin van iets anders wel een goede reden geweest om afscheid te nemen. Ik had niet verwacht dat hij eerst naar de Rode Duivels zou komen, maar wel dat hij eerst assistent-trainer zou worden.'Is het een goeie zet van hem om T2 van Roberto Martínez te worden?Van Der Haegen: 'Zeker weten, want nu kan hij in de schaduw zijn eerste stappen in die wereld zetten. Het grote voordeel is ook dat hij de omgeving erg goed kent. En dat is omgekeerd evenzeer het geval, want zijn nieuwe baas kent hem ook door en door. Het lijkt me ook een weloverwogen stap van Thomas om in Martínez' schaduw te beginnen. Dit is de ideale kans om de transitie van speler naar coach in te zetten. Want dat zal wel zijn ambitie zijn, om uiteindelijk ergens hoofdcoach te worden.'Hoelang hij nu T2 moet blijven, is wat afwachten. Hij zal zelf op termijn moeten evalueren hoe snel hij vooruitgang boekt en wanneer de tijd rijp is om naar een club te trekken. Wat een beetje het nadeel is van een nationale ploegomgeving, is dat je niet elke dag op het veld staat. Je bent niet continu met coachen bezig. Aan de andere kant is het grote voordeel dan weer wel dat je niet elke week moet presteren en dat je tijd hebt om te groeien, alles in je op te nemen en dat je stap per stap in de functie van coach kan rollen. Bij een club is dat helemaal anders met elke week competitie en de nodige druk. Ook al ben je assistent, is dat toch niet ideaal. Deze situatie zal hem meer comfort geven.'U zag in de trainerscursus de meeste Rode Duivels van de huidige generatie passeren. Zag u in Vermaelen een beloftevolle coach?Van Der Haegen: 'Al van bij het begin van de cursus hebben we intern gezegd dat hij een absoluut topprofiel is. En ook omdat hij al wat ouder is (Vermaelen is 36, nvdr), konden we snel zeggen dat hij op korte tijd de overstap zou maken naar coach.'Een topprofiel is iemand die problemen kan analyseren en omzetten in trainingsvormen. Die mannen kennen alles over voetbal, daar moet je hen niets meer over leren. Maar voor hen is het coachen en de methodologie van trainingen helemaal nieuw. Je moet hen leren hoe je problemen kan aanpakken op training. En dat was van in het begin duidelijk dat Thomas dat erg goed kon, met een groot oog voor detail.'Ziet u in Vermaelen dan een nieuwe Belgische topcoach?Van Der Haegen: 'Ik hoop van harte dat we van deze groep Rode Duivels binnen enkele jaren toch een aantal zien doorgroeien naar de trainerswereld en dat ze dat ook erg goed gaan doen. Dat was toch de bedoeling toen we begonnen met de cursus. Het zou mooi zijn om te kunnen zeggen dat dit ook een gouden generatie van Belgische coaches is en ik denk dat Thomas zeker het potentieel heeft om dat te doen.'