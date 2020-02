Lokeren in de miserie in 1B, Waasland-Beveren dat dreigt uit 1A te zakken en in de tweede amateurklasse bezetten Hamme en Sint-Niklaas de onderste plaatsen.

Write a sad story, using three words.Trainer Waasland Beveren. Soms is Twitter leuk, soms bagger, zoals het bestuur van geel-blauw de voorbije weken en dagen veel over zich heen kreeg. En Geert De Vlieger, ooit kind aan huis op de Freethiel, nu als analist de gebeten hond, omdat hij Cercle (terecht) meer kwaliteit toedicht. Maar daarbij niet genoeg belicht (vinden ze op de Freethiel) dat Cercle kan rekenen op een suikeroom om financieel veel bij te passen. Die zoeken ze in Beveren al een jaar of drie. Een spits zoeken ze er al even lang, ook zonder te vinden. Jelle Vossen en Knowledge Musona werden in januari nog beleefd gepolst, maar haakten af. Dennis van Wijk overigens ook, toen Adnan Custovic werd bedankt, maar ook hij haakte af. Ze zoeken er naast een spits ook al lang naar een wondertrainer om van jong materiaal performers te maken. Twee keer hadden ze zo iemand, Bob Peeters en Philippe Clement, maar evenveel keer gingen die zelf weg. De rest schoot in hun ogen altijd heel snel te kort. Nu dus ook Arnauld Mercier. De eerste signalen van verval van zijn bewind kwamen er al tijdens de winterstage, maar goeie prestaties hielden hem nog in het zadel. Tot deze 0 op 15. Dirk Geeraerd mag van zijn ziekbed - de voorbije twee weken zat hij thuis met een longontsteking - de patiënt reanimeren. Geen sinecure, want heel het Waaslandse voetbal heeft last van virussen. Wat ze in Beveren Mercier verwijten? Talenkennis (voorspelbaar), weinig duiding van de problemen met beelden (geen meer de laatste weken), een gebrekkige fysieke paraatheid en tactische blunders. Een kat in het nauw spartelt alle kanten op, want ze beseffen zelf goed genoeg in de bestuurskamer dat de kwaliteit schaars is. Vorig jaar al met wat moeite gered en toch nog vier sterkhouders laten gaan: het is er altijd dansen op een slappe koord. Met een serie van 10 op 12 dachten ze zich een maand terug veilig te hebben gespeeld. Cercle kon het ook. Lang dachten ze ook: wat OHL een paar jaar geleden overkwam, zeker niet de slechtste ploeg zijn en toch zakken, kan nu ook Cercle overkomen. Niet dus, zo lijkt nu.