Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het weekend met Club Brugge, een sterk KRC Genk en de vrees bij Union.

Club Brugge heeft zich op OH Leuven herpakt. Dat moet een bevrijding zijn voor Carl Hoefkens?

'Al zei Hoefkens achteraf dat hij geen seconde het gevoel had dat er intern aan hem werd getwijfeld. Maar welke trainer gaat het tegendeel beweren? Ik vind dat Hoefkens het als debuterend hoofdtrainer niet slecht doet. Hij communiceert goed en verstopt zich niet achter excuses. En in Leuven speelde Club zijn beste wedstrijd van het seizoen, al was het nog verre van briljant.

'Opmerkelijk dat Hoefkens nu Ruud Vormer helemaal uit de selectie zette. Dat is de harde wet van het voetbal, zeker? Als je niet meer presteert, val je ernaast. Maar met iemand die acht jaar het beste van zichzelf heeft gegeven, zou je misschien toch op een meer respectvolle manier kunnen omgaan. Maar de vraag is dan: op welke manier? Vormer moet beseffen dat hij niet meer de dynamiek en het loopvermogen heeft om iedere week te spelen. Alleen zijn er maar weinig spelers die dat inschattingsproces kunnen maken.

'Onlangs las ik een interview met Thomas Meunier. Ze vroegen hem hoe hij het vond dat hij destijds bij Borussia Dortmund een tijdje niet speelde. Hij zei dat hij de schuld daarvoor bij zichzelf moest zoeken en dat hij toen gewoon niet goed genoeg was. Dat soort uitspraken zijn zeldzaam.'

KRC Genk speelt op dit moment het beste voetbal van België. Ga je daarmee akkoord?

'Ze voetballen met een aanstekelijk enthousiasme. En met jongeren, zoals Nemeth en El Khannous, die zich volop ontwikkelen. En met Mike Trésor die helemaal openbloeit. Ik denk dat de strijd om de titel dit seizoen zeer open zal zijn. Je hebt Club Brugge en Genk, maar ook Anderlecht waar Felice Mazzu na de slappe openingswedstrijd tegen KV Oostende snel de zaak heeft rechtgetrokken. Er wordt directer gespeeld dan onder Kompany en met Fábio Silva is er natuurlijk een topspits. Zet daar meer kwaliteit naast en je hebt een dodelijke efficiëntie. En verder is er natuurlijk Antwerp met zijn twaalf op twaalf en let op KAA Gent, al heeft Hein Vanhaezebrouck daar al veel moeten schuiven.

© Belga Image

'Er kan in de komende transferperiode natuurlijk nog veel gebeuren. Maar belangrijk, misschien zelfs cruciaal, wordt het komende WK. Hoe gaan de clubs die onderbreking verteren? Vooral de clubs die internationals moeten afstaan zijn in het nadeel. Die krijgen minder frisse spelers terug. In die zin zou het wel eens kunnen dat het WK over de competitie gaat beslissen.'

Tot slot, vicekampioen Union is met zeven op twaalf en een voortijdige uitschakeling in de Champions League niet denderend aan het seizoen begonnen.

'Wat daar onder meer opvalt is onder meer hoe matig Dante Vanzeir speelt nadat hij vorig seizoen op Charleroi rood kreeg en voor zes weken werd geschorst. De terugval van Union is natuurlijk geen verrassing als je sleutelspelers als Undav en Nielsen verliest. En nu zegt Teuma dat hij ook openstaat voor een transfer. Union gaat nu de Europa League in en ik vrees dat die Europese wedstrijden hen in de competitie punten gaan kosten. Een plaats bij de eerste acht zal dit seizoen al een succes zijn.'

