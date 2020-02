Met het dreigend faillissement van Lokeren komt ook de jeugdopleiding van de Waaslanders ernstig in het gedrang. Drie vragen aan Henk Mariman, ex-speler, ex-scout en ex-jeugdtrainer van de club en tegenwoordig academy manager van OHL.

1. Wat betekenen de problemen van Lokeren voor zijn jeugdopleiding?

Henk Mariman: 'Ik vrees dat er al een tijdje een leegloop aan de gang is, zowel van spelers als van stafleden. De berichtgeving van de laatste dagen was een bevestiging van de signalen die al eerder meer dan eens gegeven waren. Zo'n verhaal vindt heel snel weerklank in de jeugdopleiding, die heel erg afhankelijk is van de stabiliteit van het eerste elftal. Het is een vrije markt en dan ontstaan er meteen allerlei bewegingen. Dat is niet tegen te houden. In eender welke club zou dat voor de jeugdopleiding een moeilijke situatie zijn.'

2. Welke rol vervult Lokeren in het opleiden en lanceren van jonge spelers in het Belgisch voetbal?

Henk Mariman: 'Ondanks het kleine achterland en de beperkte middelen liepen bij Lokeren altijd wel interessante spelertjes rond. Zoals bijvoorbeeld Nikola Storm en Björn Engels, om er twee te noemen die, in mijn tijd bij Club Brugge, van Lokeren kwamen. De intentie in de opleiding is altijd geweest positief voetbal te brengen. Lokeren stond steeds bekend voor technisch voetbal.

'Er zaten in die opleiding altijd wel mensen die dat in stand hielden, zoals Marc De Malsche en Hein Vanhaezebrouck. Die laatste is er ook hoofd opleiding geweest. Peter Hemelsoet die de opleiding een tijd runde met een beetje dezelfde visie. Peter Ringoet die er lange tijd impulsen gaf. Er is daardoor altijd wel continuïteit in het beleid geweest en er was ook altijd wel een groepje van coaches dat lang bij de club bleef en mee voor die cultuur zorgde.

'Als je tegen de jeugd van Lokeren voetbalde, waren dat altijd open wedstrijden met opbouw van achteren uit en minder gericht op het resultaat. Als tegenstander speelde je er graag tegen. Toen ik er zelf nog speler was, zaten er nog heel veel jeugdinternationals. Maar Lokeren is altijd wel een constante gebleven in het aanleveren van talent, ondanks dus de beperkte middelen en het kleine achterland. De insteek was altijd positief. Het zou zeer jammer zijn, mocht dat wegvallen.'

3. Wat zal er met de circa vierhonderd jeugdspelers gebeuren mocht Lokeren failliet gaan?

Henk Mariman: 'Dan krijg je een hele grote uitstroom in een regio waar al wat clubs verdwenen zijn. Ik denk dat de resterende clubs er vrij snel vol zullen zitten, dus zullen veel jeugdspelers mogelijk minder dicht bij huis kunnen voetballen.'

