Higuaín moet spitsenprobleem bij Chelsea oplossen

Gonzalo Higuaín, a goal machine. In 190 wedstrijden 107 goals voor Real Madrid, in 104 matchen voor Napoli 71 doelpunten. Daarna voor 90 miljoen euro naar Juventus, waar hij in 73 wedstrijden 40 keer scoorde. De komst van Cristiano Ronaldo dreef hem weg, hij werd voor veel geld verhuurd aan AC Milan, waar hij dit seizoen in 15 competitiematchen 6 keer scoorde. En nu naar Chelsea. Op zijn 31e ontdekt de in het Franse Brest geboren Argentijn de Premier League. Wat verwacht Chelsea van hem?

Goals, ongetwijfeld. Zoals Chelsea van elke spits verlangt, elk seizoen komt er wel een nieuwe. Nu Higuaín, vorig jaar Alvaro Morata, en toen die niet voldeed volgens Antonio Conte, wereldkampioen Olivier Giroud. Beiden worden nu door Maurizio Sarri aan de kant geschoven. In 2016 was er al Michy Batshuayi, in 2015 RadamelFalcao, in 2014 Diego Costa. En eerder al de (te) jonge Lukaku. Chelsea, een huis zonder veel sportieve visie op de langere termijn, lijkt wel een spitsenkerkhof voor grote namen. Zelfs Fernando Torres verloor er zijn torinstinct. Wordt het met Higuaín beter?

In tijden van nood grijpt men naar oude bekenden terug. Dat is Higuaín voor Sarri, die boos was toen zijn spits van Napoli naar Juve vertrok zonder hem iets te zeggen. 35 goals in 36 competitiematchen, Napoli was in dat ene seizoen dat Higuaín onder Sarri speelde (2015/16) voor één keer in de ban van een andere Argentijn dan DiegoMaradona. Het bittere afscheid destijds is nu vergeten.

Sarri staat onder druk bij Chelsea. Na het verlies bij Arsenal hekelde hij de moeilijke mentaliteit in de kleedkamer. Eden Hazard is maar een koele minnaar van de job als valse 9. Hij moest omdat Giroud, 32 al, te weinig killer (1 goal) was en omdat Sarri evenmin geloofde in Morata, sinds december nog amper in de wedstrijdselectie (5 goals voor hij naar Atlético verkaste). Bij Milan kreeg Higuaín weinig aanvoer vanuit het middenveld, een probleem dat hij bij Chelsea niet heeft dankzij Hazard.