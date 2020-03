De Buffalo's moeten anticiperen op een eventueel vertrek van de sterkhouders Jonathan David, Elisha Owusu en Roman Jaremtsjoek. Op de tekentafel van het bestuursduo De Witte-Louwagie ligt al een schaduwelftal klaar.

'Europees voetbal is een deel van een groter geheel', zei voorzitter Ivan De Witte vlak voor de return tegen AS Roma. 'Als je goed werkt, volgt de beloning in eigen land én daarbuiten. Dat Europese verhaal staat niet los van alles. Het zou aanvoelen als een ontbrekende schakel indien het er niet meer zou zijn.' Samen met Club Brugge is KAA Gent de enige Belgische club die zich de afgelopen vijf seizoenen altijd wist te plaatsen voor Europees voetbal. Daarbij legde de titel in 2015 voor de Buffalo's de basis voor een opmerkelijke vooruitgang in de UEFA-ranking. Na een 84e plaats in 2015/16 volgde een gestage groei (59, 56, 52) om nu als beste Belgische club een 38e plek te noteren; vóór Anderlecht (41), Genk (54), Club Brugge (57) en Standard (73). 'Ik wil absoluut nog eens Champions League spelen', zo luidt het ambitieus bij De Witte. 'Een datum ga ik er niet op plakken. Wel moet het onze doelstelling zijn om onze club verder te organiseren en te structureren naar een hoger niveau.' Daar komt de bedrijfspsycholoog in hem naar boven, die weet dat voorzichtigheid geboden is en tegelijkertijd goed beseft dat een tweede plaats goed is voor de derde kwalificatieronde van het kampioenenbal. Op die manier geraakte Club Brugge dit seizoen in de groepsfase van de Champions League: door in augustus met Dinamo Kiev en LASK Linz twee moeilijke klippen te omzeilen. Recente cijfers van het CIES Football Observatory kunnen het optimisme van de voorzitter enkel voeden: van alle zestien Belgische eersteklassers voert KAA Gent momenteel met 6,2 pogingen de meeste schoten op doel uit, vóór titelkandidaat Club Brugge (5,7) en het duo KRC Genk-Standard (5,4). Ook qua nauwkeurige passing (84,7 procent) doen de Buffalo's het beter dan RSC Anderlecht-STVV (84,6) en Club Brugge (84,1). Anderzijds is er de keerzijde van succes, dat vaak gepaard gaat met het verlies van bepalende spelers. Het overkwam KAA Gent na zijn onverwachte CL-campagne (uitschakeling in de achtste finales door VfL Wolfsburg) in 2016, waarna de Buffalo's sterkhouders Sven Kums (9 miljoen euro van FC Watford), Matz Sels (6,60 miljoen euro door Newcastle United) en Laurent Depoitre (6 miljoen euro van FC Porto) zag vertrekken. Algemeen manager Michel Louwagie weet na dertig jaar dienst maar al te goed dat Belgische clubs niet kunnen optornen tegen de gigantische salarissen die worden betaald in de Europese topcompetities. Zelfs teams die onderin de rangschikking van de Premier League staan, kunnen - door de extreem hoge vergoeding van hun tv-contract - drie tot vijf maal zo veel betalen. In die optiek moet er dus straks ook worden gevreesd voor een vertrek van topschutter Jonathan David (20), aanvaller Roman Jaremtsjoek (24) en middenvelder Elisha Owusu (22), die respectievelijk voor 0 (!), 2 en 1 miljoen euro werden aangetrokken en alle drie nog tot 2023 onder contract staan. Het maakt dat er in de kantoren van de Ghelamco Arena en op het oefencentrum in Oostakker continu wordt gezocht naar oplossingen voor eventuele vertrekkers. Op de tekentafel van het Gentse bestuursduo ligt al enige tijd een schaduwelftal klaar, dat tot voor kort samen met sportief manager Peter Verbeke werd opgesteld. Op 15 februari diende die echter zijn ontslag in om te kunnen overstappen naar RSC Anderlecht. Tijdens de winterstop werd er al wat geanticipeerd. De Gambiaan Sulayman Marreh (24, KAS Eupen, 2023) kan als controlerende middenvelder een alternatief bieden voor Owusu, maar eventueel ook inspringen centraal achterin. Om een dreigend tekort aan Belgen en linksvoetigen te ondervangen, werd Bruno Godeau (27, Royal Excel Mouscron, 2023) voor 300.000 euro aangetrokken, terwijl de Ivoriaanse spits Anderson Niangbo (20, RB Salzburg, 2024) 4 miljoen euro kostte. De bal ligt nu in het kamp van het netwerk dat Louwagie zorgvuldig opbouwde, onder wie Mogi Bayat, en het scoutingteam. Daarin worden ex-spelers Gilbert De Groote en Erwin Vandendaele bijgestaan door onder anderen Tim Matthys (sinds oktober in dienst als video- en livescout), Patrick Remy en Nebojsa Pavlovic. Voordeel is dat de club vorig seizoen een winst boekte van 927.025 euro en er straks heel wat miljoenen extra in de kas zullen vloeien. Naast jonge en Belgische talenten (genre Jelle Bataille (20) van KV Oostende) wordt er ook gelonkt naar buitenlandse internationals met ervaring in Europees voetbal (zoals Michael Ngadeu en Ihor Plastoen). Eén zekerheid bestaat er alvast: een fijnbesnaard toptalent met de onversneden klasse van David wordt waarschijnlijk nooit meer gevonden.