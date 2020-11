Drie jaar geleden stapte Gaël Agneray met enkele vrienden naar het bestuur van Aalbeke Sport met een innoverend beleidsplan. Dat moest de club uit de anonimiteit van vierde provinciale halen en de club een totaal nieuw imago geven.

"Een plan dat steunde en nog altijd steunt op vijf pijlers", vertelt Agneray (28), general manager van Aalbeke Sport en in het dagelijks leven business development manager bij Sports Alliance, een bedrijf dat sportorganisaties helpt om de fanbeleving te vergroten en personaliseren.

"De eerste pijler was puur sportief: zo snel mogelijk promoveren, van vierde naar derde provinciale. Wat in het eerste seizoen meteen gelukt is, via de eindronde. Maar daar stoppen onze ambities niet, want tegen 2023 hopen we te stijgen naar tweede provinciale. Het kan immers niet dat geen enkele club uit Kortrijk, behalve grote broer KVK, hoger speelt dan derde provinciale."

"Pijler twee was onze accommodatie verbeteren, want die was in erbarmelijke staat. Dankzij schepen van Sport Arne Vandendriessche en nu ex-burgemeester Vincent Van Quickenborne hebben we van de stad Kortrijk een subsidie van 675.000 euro ontvangen. Onze vernieuwde accommodatie - met nieuw kunstgrasveld, led-verlichting... - werd afgelopen zomer opgeleverd. Helaas liep de aanleg van het kunstgrasveld wat vertraging op, waardoor we dit seizoen voor de jongste lockdown geen thuismatchen hebben kunnen spelen."

Het nieuwe kunstgrasveld van Aalbeke © Aalbeke Sport

"Derde pijler was onze jeugdopleiding, en die aantrekkelijker maken voor de jongeren uit de streek. Nu hebben we zeven jeugdteams, maar bijvoorbeeld geen ploeg in de U17. Tegen 2023 willen we in elke leeftijdscategorie een jeugdploeg actief hebben. Ook door ons opzet om alleen met gediplomeerde jeugdtrainers te werken. En door onze zeer goede samenwerking met KV Kortrijk, waarbij onze grootste talenten naar de jeugd van KVK doorstromen. Of ook omgekeerd, waarbij wij spelers, die bij KVK zijn afgevloeid, weer opvangen.

"We hebben ook goeie contacten met de spelers van de A-kern. Hannes van der Bruggen lanceerde bijvoorbeeld onlangs een challenge: als we 500 likes haalden voor zijn oproep op Facebook, mochten onze U9 een erehaag vormen voor een match van KVK, wat ook gelukt is. Zo zullen we samen met Jelle Brulez en Simon Clinckemaillie van KVK nog veel initiatieven nemen."

De officiële ploegfoto van Aalbeke Sport in het Guldensporenstadion van KV Kortrijk. © Aalbeke Sport

Sociale media

"Vierde pijler was ons imago opfleuren, onder de noemer 'building the future'. Met als belangrijkste aandachtspunt onze website en sociale mediakanalen. Wij zijn bijvoorbeeld als een van de eerste clubs in provinciale gestart met een Instagramaccount. We hebben ook onze website helemaal vernieuwd, met statistieken over elke speler, elke week nieuwe content over onze ploegen, met mooie foto's van een professioneel fotograaf, Olaf Verhaeghe en opkomend talent Bram Bataillie, en ook videosamenvattingen van onze eerste ploeg. Met het Nederlandse bedrijf Provispo hebben we een piste om al onze matchen en trainingen te filmen - uniek voor een club uit provinciale."

"Dat is ook een extra tool voor de laatste pijler van ons beleidsplan: een nieuwe sponsoraanpak. De tijd is voorbij dat bedrijven in ruil voor x euro een reclamepaneel langs het veld zetten. Zij verwachten meer concrete en meetbare publicitaire return. Dat kunnen wij leveren via onze vele digitale tools. Daarnaast zetten we ook samenwerkingen op, zoals met wijnhandel Crombé uit Kortrijk, voor onze eindejaarsactie. Zij leveren de wijn, wij verkopen de flessen aan onze leden en sympathisanten en staan ook in voor de bestellingen en logistiek. Een win-win."

Gaël Agneray, General Manager bij Aalbeke Sport

"We helpen onze lokale sponsors ook bij het invullen van hun vacatures, organiseren in het bekende restaurant St-Cornil netwerkevents voor bedrijfsleiders... Zo willen we het verschil maken. Met succes, want sinds 2018 is ons aantal sponsors gestegen van 18 naar 45. Wij hangen dus ook niet af van één mecenas en kunnen zo het verlies van een sponsor perfect opvangen."

Verlies door coronacrisis

"Moeilijker op te vangen is de coronacrisis en het financiële verlies dat we daardoor hebben geleden. Door de werkzaamheden aan ons veld hebben we sinds februari 2020 geen thuismatchen meer gespeeld, ook niet bij de jeugd, en dus ook geen inkomsten meer gegenereerd uit ticketing. Maar ook niet uit onze kantine, uit onze jaarlijkse barbecuehappening, onze kaas- en wijnavond... Ik schat alles samen een verlies van 30.000 euro, op een budget van 50.000 à 60.000 euro. Hopelijk kan de stad Kortrijk een financieel vangnet creëren, want als deze lockdown nog maanden zou duren, dan zullen ook wij in nauwe schoentjes komen te zitten. Al is de situatie bij andere clubs nog een pak slechter."

"We hebben immers minder vaste kosten, want wij betalen onze spelers alleen winstpremies, geen vaste maandelijkse fix of tekengeld. Een bewust beleid, wat we ook zullen aanhouden als we naar tweede provinciale zouden promoveren. Dan hopen we spelers te lokken met onze vernieuwende aanpak, onze accommodatie en ons imago. Tot dan is het deze coronacrisis overleven en hopen dat we vlug weer op ons nieuw veld mogen spelen", besluit Agneray.

