Zijn inzet, leiderschap en assists hebben Anderlecht aan een plaats in play-off 1 geholpen. Nog geen jaar geleden was Trebel echter nog persona non grata bij paars-wit. Terugblik op een wederopstanding die niemand nog voor mogelijk hield.

Frank Boeckx, sinds dit seizoen keeperstrainer bij de beloften van RSCA, omschrijft zijn ex-ploegmaats als het smeerlapje van de ploeg. 'Je kunt hem vergelijken met Ruud Vormer. Een absolute klootzak op het veld, maar iemand met een gouden hart ernaast', zegt Boeckx. 'Het zijn spelers die tijdens de week voor een leuke sfeer zorgen en in het weekend oorlog maken. Dat soort gasten heb je nodig in een team; zij doen de ploeg draaien.

'Wat mij is bijgebleven, is zijn professionele houding. Hij was bij Standard een onbetwiste titularis en was niet naar Anderlecht gekomen om de hoop te vullen. Hij speelde niet altijd omdat het middenveld met Youri Tielemans, Leander Dendoncker en Sofiane Hanni goed draaide, maar hij heeft zijn ontevredenheid nooit laten blijken. In de wedstrijdjes op training en tijdens de fysieke oefeningen nam hij het voortouw. Hij wist dat het team primeerde op zijn eigenbelang. Dat is een van de eigenschappen van een teamspeler.'

De onbetwiste leider

Met Trebel in de ploeg verloren de Brusselaars geen enkele wedstrijd dit seizoen. En de voorbije weken voegde Trebel iets extra's toe aan de basisploeg: leiderschap. Hij eist van zijn metgezellen dat ze zich helemaal smijten op het veld en hij laat niet na om hen dat rechtuit te zeggen. 'Je hebt jongens die met een bepaalde mentaliteit op het veld staan: ik speel mijn match en de rest is niet mijn probleem. Bij Adrien is het net het omgekeerde. Hij sluit zich aan bij het collectieve gedachtegoed', zegt een insider.

Met zijn zelfverzekerdheid, assertiviteit, besluitvaardigheid en vermogen om confrontaties en conflicten te trotseren, beantwoordt hij aan het profiel van de moderne leider. Hoewel hij de voorbije twee seizoenen weinig speelde, stond zijn gezag niet ter discussie in de spelerskern. Dat bleek nogmaals toen hij na de match tegen STVV de groep toesprak.

Maar Trebel maakte zich in de kleedkamer vooral populair met zijn rol als straathoekwerker. Hij vertelt de jongeren hoe ze zich moeten handhaven in een kleedkamer en hij geeft hen de juiste inzichten over het leven als profvoetballer. Hij nam onder andere Albert Sambi Lokonga bij de hand en deinsde er niet voor terug om de naar nonchalance neigende Alexis Saelemaekers op scherp te zetten. In een jonge groep heb je individuen nodig die af en toe out of the box durven te denken en die zich afzetten tegen de jaknikkers. En die rol nam Trebel met plezier op zich.

