Tegen Italië zal het aanvallend beter moeten dan tijdens de wedstrijd tegen Portugal. Achterin staat het alvast als een blok met de tridente Toby Alderweireld-Jan Vertonghen-Thomas Vermaelen.

Het regent voorzetten in het Belgische strafschopgebied, maar de nationale voorhoofden sturen de ballen terug naar af. In de tweede helft tegen Portugal kwamen er zestien vijandelijke centers in de box, maar bijna geen enkele keer konden de Portugezen zich gevaarlijk tonen in de lucht.

...

Het regent voorzetten in het Belgische strafschopgebied, maar de nationale voorhoofden sturen de ballen terug naar af. In de tweede helft tegen Portugal kwamen er zestien vijandelijke centers in de box, maar bijna geen enkele keer konden de Portugezen zich gevaarlijk tonen in de lucht. Dat was te danken aan de Antwerpse regelaars van het luchtverkeer. Toby Alderweireld, die veelal de voorkeur geeft aan een goeie positie in plaats van een onzeker duel, verdedigt het liefst met de handrem op, maar Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen gooien zich met hart en ziel in de strijd. De opdracht is nochtans van formaat en dat vereist zowel grinta als persoonlijkheid. Want om aan de Seleçao, Europees titelhouder, te weerstaan, moet je luchtduels winnen van Cristiano Ronaldo, een wereldreferentie op dat vlak. 'We hebben de laatste jaren niet veel samengespeeld, maar we hebben dezelfde opleiding gekregen bij GBA, Ajax en in Engeland', vat Jan Vertonghen het treffend samen na de 1/8 finale. Ieder heeft zijn eigen stijl, maar ze hebben alle drie min of meer hetzelfde parcours afgelegd. De drie Belgische verdedigers kennen elkaar door en door, en ze vullen elkaar wonderlijk aan, met of zonder bal. Bij balverlies is er de positionering en de koelbloedigheid van Toby Alderweireld, die lang werd beschouwd als een van de properste verdedigers van de Premier League door het lage aantal fouten dat hij maakte. Voeg daar het anticiperend vermogen van de Verminator aan toe, het gevolg van een bijna bescheiden gestel voor een centrale verdediger. Daardoor heeft hij altijd moeten proberen de bal sneller te bereiken dan de aanvaller van de tegenstander. En dan is er nog de kracht en onverschrokkenheid van Jan Vertonghen. Alle drie zijn ze minder snel dan in hun tijd bij Ajax, maar meer dan ooit slagen ze erin om het eigen doel hermetisch af te sluiten. De laatste nederlaag met het drietal tussen de lijnen gaat al terug tot vijf jaar geleden, toen de Rode Duivels nog met vier achterin voetbalden. In balbezit lijken hun profielen nog meer op in elkaar schuivende puzzelstukken. Je hebt de droge passes tussen de linies van Vertonghen, en de beroemde diagonale crosses van Alderweireld. Tussen die twee hoeft Vermaelen alleen maar de richting van het spel te kiezen. De heren dragen dus alle drie een kostuum op maat, ideaal voor de rode loper straks...