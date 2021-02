Gezien de precaire financiële situatie van paars-wit is de verwachting dat verschillende basisspelers komende zomer vertrekken. Vincent Kompany weet dat.

Toen Vincent Kompany twee maanden na de competitiestart zijn beste speler verloor aan Stade Rennes klonk hij bijna fatalistisch. 'Jérémy Doku was een belangrijke speler in ons systeem. Hij had een actie in de benen en was beslissend. Hij heeft ons goede diensten bewezen, maar nu is hij er niet meer. Morgen is het misschien een andere speler die zal vertrekken.'

Vorig jaar stond Kompany op het punt om Anderlecht te verlaten en terug te keren naar Manchester City om er assistent te worden van Guardiola. Vince stoorde zich namelijk aan de houding van Marc Coucke, die niet wilde ingaan op de vraag om extra middelen vrij te maken voor transfers. Intussen heeft Kompany er vrede mee genomen dat de situatie niet snel zal veranderen.

Het bloedvergieten is nog niet gedaan

Doku werd vervangen door Paul Mukairu en binnenkort mag Jacob Bruun Larsen zich misschien op de positie van linkerwinger settelen. Kompany deed ook niet moeilijk toen Percy Tau teruggehaald werd door Brighton en hij zet nu alles in op Abdoulay Diaby. Kompany weet dat het bloedvergieten nog niet gedaan is.

Door de financiële toestand van de club komen verhandelbare spelers als Verschaeren en Sambi Lokonga elke mercato in aanmerking om verkocht te worden. Mocht Anderlecht opnieuw naast play-off 1 en een Europees ticket grijpen, dan zullen er de komende maanden nog een aantal basispionnen van de hand worden gedaan.

In dat opzicht liet sportief directeur Peter Verbeke de namen van Trebel en Van Crombrugge vallen. Deze keer zal Kompany dus niet uit de lucht vallen, want er werd hem duidelijk gemaakt dat Anderlecht een club geworden is met een beperkte geldreserve.

Verbeke liet al verstaan aan Kompany dat keeper Van Crombrugge deze zomer zou kunnen vertrekken © Belga Image

Opties lichten: is dat realistisch?

Eigenlijk staat het al vast dat de kern voor volgend seizoen er grotendeels anders zal uitzien dan nu. En Kompany zal zich daarnaar moeten schikken. Vorige zomer kreeg Verbeke om en bij de vier miljoen euro om versterkingen te halen - naar Anderlechtnormen was dat een bedroevend laag bedrag - en vorige maand moest hij het doen met een lege enveloppe. Anderlecht is niet meer in staat om geld te spenderen aan inkomende transfers. Wat erop neerkomt dat Verbeke veroordeeld is tot het jongleren met een lege kas en verplicht is om koopjes te doen op de tweedehandsmarkt.

Sinds zijn intrede bij Anderlecht in februari van vorig jaar heeft hij al een veertigtal transacties afgerond en op Doku na waren het allemaal armtierige verrichtingen. De Brusselaars grossierden in huurovereenkomsten, al werd er voor Majeed Ashimeru (2,5 miljoen), Mukairu (3 miljoen) en Diaby (3,5 miljoen) telkens een aankoopoptie bedongen.

In de wandelgangen wordt gezegd dat de club 70 miljoen euro aan vers kapitaal nodig heeft om op structureel vlak weer gezond te zijn.

Zelfs als die spelers in de laatste rechte lijn van de competitie ontploffen, zal Anderlecht niet bij machte zijn om de opties te lichten. De kapitaalsinjectie van vijf miljoen euro, die vorige week in extremis tot stand kwam, zal daar niets aan veranderen. Dat geld zal vooral dienen om de clubkas te spijzen en geen onvoldoende te krijgen van de licentiecommissie.

Volgens Verbeke is Miazga niet tegen een verlengd verblijf op Anderlecht en hij zou ook Lukas Nmecha en Larsen kunnen overhalen om hun Belgische avontuur te verlengen. Maar dat plan valt of staat met het halen van Europees voetbal. Tegelijkertijd doet Verbeke zijn beklag dat hij op inkomend vlak niets kan plannen zolang er geen bijkomende geldmiddelen gedeblokkeerd worden. Maar in de wandelgangen wordt gezegd dat de club 70 miljoen euro aan vers kapitaal nodig heeft om op structureel vlak weer gezond te zijn en om zijn sportieve status van vroeger terug te winnen.

