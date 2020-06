Paul Gheysens, de grote baas van The Great Old, droomt ervan om een einde te maken aan de dominantie van Bart Verhaeghe. En hij zet daarvoor de nodige middelen in.

Een blik op het slagveld volstaat. Waar de meeste clubs door de coronacrisis naar adem moeten happen, is de evolutie van Antwerp niet gestopt. The Great Old heeft zijn modernisering verdergezet door verbouwingen aan de tribunes van een van de meest verouderde stadions uit eerste klasse.

Achter dat project zit vooral Paul Gheysens. De zakenman investeert miljoenen euro's in de Bosuil. Hij ziet het als een manier om de concurrentie aan te gaan met Bart Verhaeghe, zijn grote rivaal sinds jaar en dag. Het maakt dan weinig uit van waar hij aanval inzet op de baas van Club Brugge.

Bij KAA Gent, waar het stadion de naam van zijn firma draagt, heeft Gheysens ooit gezegd dat hij op een dag voorzitter van de Buffalo's zal worden. En een goeie drie jaar geleden probeerde hij Anderlecht in handen te krijgen. Maar nu is hij volop bezig met het uitbouwen van Antwerp.

Grote transfers

Door de hulp van Luciano D'Onofrio in te roepen liet Gheysens al meteen blijken dat Antwerp niet terug in eerste klasse zat om een figurantenrol te spelen. Na een eerste seizoen waarin play-off 1 nét niet gehaald werd, schakelden de Antwerpenaren een versnelling hoger met de aanwerving van Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov.

Een jaar later, na een vierde plaats die Europees voetbal opleverde, kwamen daar nog Steven Defour en Kevin Mirallas bij. Hoewel die twee transfers geen sportief succes werden, toonde Antwerp nog maar eens dat geld noch moeite gespaard wordt om aansluiting te vinden bij de top.

Ook deze zomer kondigt zich heet aan op de Bosuil. Eerst werd afscheid genomen van László Bölöni, wiens ouderwetse trainingsmethodes soms te veel in contrast waren met de moderne weg die de club wil inslaan. Wanneer men hem zei dat de belasting tijdens de ochtendtraining te zwaar was geweest en dat het beter zou zijn om de namiddagsessie te schrappen, dan programmeerde de Roemeen gewoonlijk nog een fysieke training na het middagmaal. Bölöni dreef ook de spot met data, waar de club ook onder zijn bewind al in investeerde.

De Roemeense coach staat nu zijn plaats af aan Ivan Leko, een keuze die op het eerste gezicht niet de stempel van D'Onofrio draagt. Maar dan gaan we misschien te snel voorbij aan het feit dat de ex-sterke man van Standard altijd goede connecties gehad heeft in de Balkanlanden (Tomislav Ivic, Vedran Runje, Robert Prosinecki,... om maar enkele voorbeelden te noemen).

Met dank ook aan de lessen Frans die Leko de afgelopen maanden nam, is er een klik tussen D'Onofrio en hem gekomen.

Ivan Leko bij zijn aanstelling als nieuwe coach van Antwerp © Belga Image

Revanchegevoelens

Het voetbal van Leko moet Antwerp een nieuwe, moderne dimensie geven. De kern, die vooral is samengesteld voor succes op de korte termijn, wordt heropgebouwd in functie van de nieuwe coach. Leko heeft nog altijd een onvoldaan gevoel na zijn ervaring bij Club Brugge.

In zijn tweede seizoen bij blauw-zwart was hij lang in de running voor een tweede titel op rij, maar kreeg hij er in de winterstop geen versterkingen bij, in tegenstelling tot Philippe Clement die Junya Ito mocht verwelkomen. De Japanner was uiteindelijk beslissend in de titelrace. Bij Club Brugge waren ze echter de toekomst al aan het voorbereiden zonder Leko.

'Ik weet dat België mijn huis is en ik ben er zeker van dat ik ga terugkomen', zei de Kroaat kort nadat hij getekend had bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Ondanks de vergevorderde interesse van een historische club uit een grote competitie, ging Leko's voorkeur vrij snel uit naar het Antwerpse project.

De ex-coach van Club Brugge is geobsedeerd door het verlangen om voor trofeeën te strijden. En de middelen van Antwerp om de heerschappij van zijn ex-werkgever te tackelen, hebben zijn revanchegevoelens aangewakkerd.

Zeer ambitieus

Samen met KAA Gent, waar Vadis Odjidja aan belang toeneemt en waar de zomer misschien in het teken zal staan van het vertrek van Jonathan David, profileert Antwerp zich steeds meer als dé grote rivaal van Club Brugge.

Stamnummer 1 lijkt alleszins zeer ambitieus om de ploeg tijdens de mercato te versterken en heeft er goeie hoop op dat het Dieumerci Mbokani kan behouden. Het is duidelijk: op alle niveaus in de club wordt er gedroomd van de titel.

