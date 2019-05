Lang leek na een fel bevochten seizoen een Europees ticket binnen handbereik, maar Antwerp moet zondag nog een laatste keer aan de bak. Eens te meer struikelde de Great Old over de laatste horde.

Soms kan je ook té zegezeker zijn. Vorige donderdag, een paar uur voor het duel tegen KAA Gent, vierden ze op de wei voor het stadion het Europese ticket van Antwerp. Met veel Bengaals vuur herdachten ze 19 juli 1997, toen de Great Old thuis zijn laatste Europese match afwerkte en 2-2 speelde tegen Lausanne. Nu ja, Europees... Het ging om Intertotovoetbal, een veredelde zomercompetitie voor de gebuisden in eigen land die naast de titel of de UEFA Cupplaatsen grepen. Voor België deden dat jaar ook Lommel, Standard en KRC Genk mee. En Antwerp, het seizoen voordien pas zesde.

...