Hoe Arnaut Danjuma de joker van Club Brugge kan worden in het titeldebat

Op 19 oktober werd hij tegen Waasland-Beveren aan de rust van het veld gehaald, op 17 maart mocht hij weer proeven van een wedstrijd, als invaller tegen Mouscron. Is Arnaut Danjuma net op tijd klaar voor de play-offs?

Op 22 december publiceerde het Brabants Dagblad een interview met Arnaut Danjuma Groeneveld, dé sensatie van 2018 in Oss en omstreken. Er zit daar wat in de bodem dat topvoetballers kweekt: Ruud van Nistelrooij, Marc van Hintum, Theo Lucius, Kirsten van de Ven (ex-international in de Nederlandse vrouwenploeg), Danjuma... Allemaal komen ze uit de streek. Als locatie voor het interview kozen ze voor café De Groene Engel. Vrolijk lachend kwam Danjuma op het afgesproken uur binnen gestrompeld. Op twee krukken. Om beide voeten zat een brace. Stressfractuur door overbelasting. Danjuma, op het einde van dat interview: 'Ik verwacht er in januari weer te staan. Wat mijn doelen zijn voor 2019? Het kampioenschap met Club Brugge en goede resultaten in Europa. En goed presteren met het Nederlands elftal. Maar eerst dat herstel, als ik niet kan trainen ben ik niet gelukkig.'

