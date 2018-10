Hoe Bakkali bij Anderlecht belandde: achtergronden bij een opmerkelijke transfer

Soms hangt een transfer af van een dosis geluk en de juiste timing. In 2012 ligt Europa aan de voeten van Zakaria Bakkali. Bij de Belgische U16 behoort hij tot de smaakmakers en ook bij PSV staat hij te boek als een absoluut toptalent. De makelaar van Bakkali gaat strategisch te werk en zit tijdens de eerste contractonderhandelingen met PSV ook aan tafel met andere clubs.

Anderlecht waagt zijn kans en ontvangt Bakkali op Neerpede voor een gesprek met de directeur van de jeugdopleiding Jean Kindermans. Aan de tiener wordt een vaste plaats beloofd bij de beloften, maar bij Anderlecht voelen ze meteen dat Bakkali hen louter een beleefdheidsbezoek brengt. Voor Bakkali's makelaar is het vooral een manier om de waarde van zijn goudhaantje te doen stijgen. Op 1 mei 2012, de Dag van de Arbeid, tekent hij bij PSV uiteindelijk zijn eerste profcontract voor een duur van drie jaar.

Zoveel jaren later haalt paars-wit dankzij de contacten van zaakwaarnemer Peter Verplancke wel zijn slag thuis. Verplancke, die samen met de Belgische topmakelaar Jacques Lichtenstein Eleven Management oprichtte, sprak zijn contacten aan in de entourage van de invloedrijke superagent Jorge Mendes, die de zaken van Bakkali behartigt. Met voormalig Nigeriaans international Michael Emenalo hebben Mendes en Verplancke een gemeenschappelijke kameraad.

De vriendschap tussen Emenalo, zes jaar actief als sportdirecteur bij Chelsea en sinds 2017 aan de slag bij Monaco, en Verplancke dateert van eind jaren tachtig toen de twee studeerden en voetbalden aan de Boston University in de VS. Emenalo, die een paar jaar bij RWDM voetbalde, deed tijdens zijn periode op Stamford Bridge op zijn beurt zaken met Mendes. 'Ik ken ook de rechterhand van Jorge Mendes, maar het is niet dat we wekelijk met elkaar aan de telefoon hangen', zegt Verplancke. 'Tijdens de transferperiodes bekijken we hoe we elkaar kunnen helpen in bepaalde dossiers en zo ging de bal aan het rollen in het geval van Bakkali.'

Mendes besteedde de transferonderhandelingen van Bakkali met plezier uit, want hij heeft weinig voeling met de Belgische markt en hij was aan het begin van de zomer bezig met de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus. Bij de start van de mercato was het voor Verplancke en co zaak om de speler en de familie te overtuigen dat zij het best geplaatst zijn om de Belgische markt af te speuren. Ondanks interesse van Standard en enkele Spaanse clubs kreeg Anderlecht de hoogste prioriteit. Uiteindelijk betaalden de Brusselaars niet meer dan anderhalf miljoen euro voor de tweevoudige Rode Duivel. Een lage prijs voor een 22-jarige Belg met een ongelimiteerd potentieel.