Over een week weet Beerschot of het nog mag dromen van play-off 1. Intussen werd de Saudische prins Abdullah hoofdaandeelhouder van de club.

In alle rust veertiende of hoger eindigen was de ambitie waarmee Beerschot aan zijn eerste seizoen in eerste klasse begon. Maar het doet veel beter dan men zelfs had durven dromen. Winst tegen Cercle en tegen Charleroi in de uitgestelde wedstrijd volgende woensdag laat de Ratten zelfs nog aan play-off 1 ruiken, en maakt deelname aan play-off 2 zo goed als zeker. Een onverhoopt resultaat zou dat voor dit eerste jaar in eerste klasse zijn. Intussen werd ook achter de schermen aan de statuten gewerkt. Opvallend is daarbij dat de aandeelhouders een nieuwe regeling troffen in onderling overleg. Heel on-Beerschots is dat, ze staan er op het Kiel, waar het in het clubverleden vaak heel anders liep, zelf verbaasd van te kijken. Deze week volgt een officiële mededeling hoe de aandelenverhouding veranderd is van 50-50 naar 75-25 procent. Daardoor is Beerschot voortaan een Saudische club (met een in de statuten vastgelegde Vlaamse vertegenwoordiging van 25 procent), en al de dertiende eersteklasser in buitenlandse handen. Voorzitter en bouwondernemer Francis Vrancken bevestigt dat die overheveling van aandelen van zijnentwege en Philippe Verellen, de andere Vlaamse partner met wie hij samen 50 procent aandelen bezat (en wiens aantreden in de raad van bestuur binnenkort via het Staatsblad bekendgemaakt wordt) al een tijd gepland was. Anderhalf jaar geleden zou dat voor het eerst ter sprake zijn gekomen, en de afgelopen maanden werd het plan versneld uitgevoerd. 'We vonden het opportuun om dat samen vast te leggen bij de aanvraag voor de nieuwe licentie die half februari binnen moest, zodat dat voor iedereen duidelijk is, ' verduidelijkt Vrancken. Op 13 maart gaf hij dat voor het eerst toe in een gesprek met de Gazet van Antwerpen. Door die verschuiving krijgt Jan Van Winckel, die de prins vertegenwoordigt en pendelt tussen diens clubs, een nog belangrijkere stem in het kapittel. Tot nog toe zorgde Van Winckel vooral voor de sportieve beslissingen, de Kempense bouwondernemer voor de werking van de club. DCA belandde medio 2017 als hoofdsponsor bij Beerschot in 2017, nam begin 2018 de club over maar stond in februari van dat jaar al 50 procent van de aandelen af aan de Saudische prins Abdullah bin Musa'ad bin Abdulaziz Al Saud. 'Dit was zeker niet de bedoeling bij de aanvang van onze samenwerking', geeft Vrancken toe. 'Maar het is een logische stap naar verdere professionalisering. Hier zal het ook bij blijven, wij zijn niet van plan om de resterende 25 procent aandelen nog uit Vlaamse handen te geven. En ik blijf ook voorzitter, al is dat bij Beerschot vooral een ceremoniële functie.' Het dagelijks beleid van de club is in handen van Gunther Dieltjens, de verbindingsman tussen het bestuur en de werkvloer. De verschuiving van de aandelen past ook binnen de plannen om de samenwerking tussen de verschillende clubs van de United World Group die eigendom zijn van prins Abullah te intensifiëren. Dat gaat gemakkelijker als je hoofdaandeelhouder bent. Naast Beerschot waren dat al Sheffield United, Al Hilal uit de Verenigde Arabische Emiraten en het Indische Kerala United. Sinds 9 maart maakt ook de Franse tweedeklasser Châteauroux daar deel van uit. Vlak voor de corona-uitbraak was er al het plan om meer sturing, controle en samenwerking vanuit de United Group door te voeren, vooral wat betreft communicatie, marketing en commercieel beleid. De bedoeling om één keer per maand samen rond de tafel te zitten ging door corona niet door. Beide aandeelhouders beschouwen dit als een win-winsituatie. Bij DCA is men verlost van de druk om alsmaar meer te investeren in een club waar door de verdere professionalisering de uitgaven steeds groter worden. Voor de Saudische meerderheidsaandeelhouder zijn die stijgende Belgische bedragen geen probleem.