Hoe betere voedingspatronen van Wesley een topspits maakten

De eerste Brugse maanden van de Braziliaanse aanvaller waren een harde leerschool. Een diamant waar nog héél veel slijpwerk aan was. Ook (en vooral) naast het voetbalveld. Gedoz, die na een blitzstart bij blauw-zwart vooral het nachtleven leerde appreciëren, bleek geen rolmodel. Wesley werd door leden van de staf geregeld op de vingers getikt, maar ook Izquierdo en Claudemir werden ingeschakeld om de Braziliaanse tiener opnieuw op het goede spoor te duwen.

In een gesprek met Rudy Heylen, mental coach, biechtte de Braziliaan op dat hij zich soms lusteloos voelde. Te weinig energie om altijd voluit te gaan, klonk het. De oorzaak werd snel gevonden, zijn voedingspatroon en levensstijl moest worden bijgestuurd: te veel zoetigheden rond vier uur 's middags, laat en ongezond avondeten.

Teammanager Dévy Rigaux legt uit: "We zijn een paar keer samen naar een supermarkt geweest. In zijn kar lagen koeken, frisdrank en energiebars, allemaal directe suikers die alleen de eerste honger stillen, terwijl een vieruurtje met bijvoorbeeld vers fruit of magere Griekse yoghurt met granola en frambozen veel gezonder was. En 's avonds moest hij lichter eten. Geen take away, maar zelfgemaakte en simpele salades. Wanneer hij had gekookt, stuurde hij me geregeld een foto door. Trots, ja. En hij voelde dat hij meer energie kreeg en fitter werd. Wat in het begin opofferingen waren, zijn dat nu niet meer. Hij beseft dat zijn lichaam zijn toekomst zal bepalen. En alleen dát heeft hij zelf in de hand." Zijn vetpercentage? Amper 7,4 procent.

