Donderdagavond staat met Union-Club Brugge een onvervalste topper in de Jupiler Pro League op het programma. Met deze vijf cijfers bent u helemaal klaar voor de wedstrijd.

1964

Op 25 oktober van dat jaar, 58 jaar geleden, pakte Union zijn laatste zege tegen Club Brugge. In het eigen Mariënstadion werd het 2-0, maar in februari nam blauw-zwart wel wraak door de Unionisten met 4-0 naar huis te sturen. Uiteindelijk zou Union dat seizoen zakken naar tweede klasse en keerde het in 1968 terug naar de hoogste Belgische divisie. Ook voor Club Brugge werd het echter een seizoen om snel te vergeten. Raoul Lambert en co eindigden pas op de negende plek, op maar liefst 37 punten van kampioen Anderlecht. Niet onbelangrijk: zeges brachten toen maar 2 punten op, een gelijkspel 1.

Club Brugge begon met de 4-0 in februari 1965 een reeks die nog steeds aan de gang is. Het is namelijk al 12 competitiewedstrijden ongeslagen tegen de Unionisten. Komt daar vanavond verandering in? Deze keer zou een zege van Union echter geen degradatie naar 1B betekenen, dat is al zeker.

6

Zoveel bedraagt het verschil in titels tussen Union (11) en Club Brugge (17). Qua kampioenschappen is Union een van de grootste Belgische clubs ooit. Slechts twee clubs doen beter met Club Brugge en recordkampioen Anderlecht. Paarswit leidt ruim met 34 stuks.

Unions gloriedagen waren voor de Tweede Wereldoorlog met een eerste titel in 1904, een laatste in 1935 en nog twee bekers in 1913 en 1914. Rond die periode werd ook Club Brugge een eerste keer Belgisch kampioen. Dat was in het seizoen 1919/20. Maar het echte begin van het Brugse tijdperk begon pas decennia later, met een tweede eindzege in 1972/73. En terwijl Brugge mocht vieren, zakte Union opnieuw naar tweede klasse. Maar deze keer wel voor een veel langere tijd. Vorige zomer, 48 jaar later, kwam de Brusselse club opnieuw bovendrijven.

Zien we deze taferelen binnenkort bij Union? © Belga Image

45,7

Zoveel bedraagt het gemiddelde percentage balbezit van Union dit seizoen. De fiere leider in de Jupiler Pro League speelt dus allesbehalve dominant voetbal. Meer nog, slechts drie clubs hebben minder de bal dan de club uit Sint-Gillis: STVV (11e), KV Kortrijk (7e) en Beerschot (18e).

Aan de andere kant staat met Club Brugge een veel dominantere ploeg. Dit seizoen hebben de mannen van nieuwe coach Alfred Schreuder gemiddeld 58% de bal in eigen rangen. Maar je hoeft dus duidelijk niet altijd de bal te hebben om een wedstrijd te kunnen winnen, zo bewijst Union dit seizoen erg duidelijk.

0,78

Zoveel doelpunten maakte Deniz Undav dit seizoen al gemiddeld per wedstrijd. Met 18 goals in 23 wedstrijden voert de Duitse spits van Union samen met Michael Frey de topschuttersstand aan. Ook Dante Vanzeir lijkt nog in de race om die inviduele titel te zitten met zijn 13 treffers dit seizoen. De jonge Rode Duivel staat op een tweede plek, met nog drie andere spelers.

Club Brugge heeft dan wel meer de bal dan Union, maar maakte tot dusver 11 doelpunten minder de leider. Momenteel zijn Charles De Ketelaere en Bas Dost daar de topschutters met elk 10 treffers. Dost heeft wel zijn oog laten vallen op de topschutterstitel en is ook de man in vorm. In de laatste twee wedstrijden scoorde de Nederlander drie keer. Kan hij vanavond de kloof met Undav nog wat meer dichten?

null © Belga Image

30

Zoveel tegendoelpunten kreeg Club Brugge dit seizoen al. Maar liefst zes clubs doen beter in de competitie met onder meer ook Cercle, dat voorlopig op een tiende plaats in het klassement staat met 29 tegentreffers. De beste van de klas is... Union. De Brusselaars moesten nog maar 21 keer de bal uit de eigen netten halen.

De voorbije twee seizoenen eindigde Club trouwens telkens de reguliere competitie met minder tegengoals dan het nu al telt na 22 speeldagen. De laatste keer dat het na dit aantal wedstrijden al meer dan 30 geklopt werd, is al geleden van het seizoen 2012/13. Toen stond de teller op 34 na 22 partijen.

