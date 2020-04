Kan je als voetbalclub ook voordelen halen uit de huidige gezondheidscrisis? Bij Club Brugge denken ze van wel.

Als wetenschappers straks een geneesmiddel vinden tegen de ziekte, én een vaccin dat langdurig beschermt, kunnen we snel weer over tot de orde van de dag. In Brugge, in principe de nieuwe Belgische kampioen al moet een en ander nog officieel bevestigd, maken ze zich niet direct veel zorgen rond een mogelijk verdwijnen van de populariteit van het voetbal.

Mensen missen het, daarvan zijn ze overtuigd. Naast het voetbal ook het sociale contact, fans zullen nóg enthousiaster dan voordien naar het stadion komen. Meer nog, het Clubbestuur ziet deze crisis als een een opportuniteit. Het is zoals op de beurs: wie er wat verstand van heeft -en data is kennis- kan nu speuren naar opportuniteiten om in te investeren. Clubs die al op de rand balanceerden, kunnen nu spelers onverwacht wél laten gaan of haalbaar maken. Tegen lagere lonen. En lagere commissies, transferbedragen of fees voor agents.

Daarom deed Club Brugge er de voorbije weken alles aan om zijn reputatie van good governance, al eerder gehanteerd in overeenkomsten met spelers, makelaars en het inzicht in de mercatobewegingen, waar te maken. Personeel werd niet op technische werkloosheid geplaatst, spelers of staf evenmin.

Financieel is dat incasseren, maar in de long run hoopt Club er winst uit te puren. Als voetballers straks moeten kiezen tussen een ploeg waar spelers in tijden van crisis werden verplicht om in te leveren of een ploeg die haar verplichtingen ook dan nakomt, hoopt men op een positief effect. Het duurt lang voor je een goeie reputatie hebt, maar het duurt ook een tijdje voor je van een negatieve af bent.

Lees de volledige reportage over Club Brugge in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 april.

