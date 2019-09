Willem De Bock, auteur van het boek Dossier Stadion, wijst daarvoor op 'de truc met elders aangekochte grond'.

Dirk De Fauw, burgemeester van Brugge, verklaarde onlangs in Sport/Voetbalmagazine dat hij voor de bouw van het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge ook in Loppem geen kant op kan. 'Ik kan toch moeilijk een stuk grond in een andere gemeente kopen?', zei hij. 'Of ik zou bij de burgemeester van Zedelgem moeten aandringen op een grenscorrectie. Zo gemakkelijk lijkt me dat niet.'

...