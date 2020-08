Amper transferinkomsten en voorlopig geen toeschouwers in de stadions. Voor onze profclubs heeft dat ernstige gevolgen. Sport/Voetbalmagazine ging op onderzoek uit.

Vier belangrijke bronnen van inkomsten hebben onze profclubs: uitgaande transfers, televisiegelden, sponsoring en ticketing. Maar de transfercarrousel moet nog goed op gang komen en losse tickets worden er momenteel niet verkocht. Blijven over: de tv-gelden, sponsoring en abonnementen.

Besparen op salarissen en overbodige spelers laten afvloeien zijn dan weer manieren om de uitgaven naar beneden te krijgen. Maar een nieuwe club vinden voor spelers blijkt niet zo makkelijk. Kijk maar naar Sinan Bolat, de voorbije drie seizoenen sterk onder de lat van Antwerp, maar op dit moment werkloos. Net als Kevin Mirallas, Jan Vertonghen en nog een resem anderen. Kijk maar in onze Competitiespecial van vorige week naar het aantal vraagtekentjes bij de uitgaande transfers. Bestemming onbekend.

Gemiste thuismatchen

De uitbreiding tot achttien ploegen betekent voor alle clubs één thuiswedstrijd extra. Dat voordeel zijn ze na komend weekend, wanneer iedereen al eens thuis mocht spelen, weer kwijt. Ze hadden wel de kosten van organisatie en premies, maar niet de baten.

Elke ploeg speelt in augustus twee keer thuis zonder fans. Omdat uiteraard niemand een recette tegen een topclub wil missen, werden die 'eerlijk' verdeeld. Elke club kreeg een team uit de G6 (Antwerp meegerekend) en eentje uit de andere helft van de tabel.

Bij de topclubs ligt de schade in de onderlinge duels het hoogst. Club Brugge miste de recette tegen Charleroi. Elke wedstrijd zonder publiek kost hen sowieso 800.000 tot 1 miljoen euro, dat is tot tien keer meer dan een kleine club.

Niet dat de ploegen géén inkomsten hebben uit die wedstrijddagen: behalve het televisiegeld zijn er de sponsorcontracten en hebben ze abonnementen verkocht. Dat geld is binnen. Tenzij...

Recessie van 25 procent

Tenzij er compensatievragen komen. Toen in juli bleek dat corona nog even onder ons zou blijven, werkten sommige clubs trouwens al een compensatieregeling uit om de trouw van hun fans te belonen. Dat gaat van terugbetaling van gemiste wedstrijden tot het overschrijven van een bedrag op de consumptiekaart waarmee in het stadion iets kan gegeten of gedronken worden.

Hoe dan ook: de verliezen zullen fors zijn, overal, maar zeker ook bij de topclubs. Vorig seizoen al geen play-off 1, nu wedstrijden zonder (en hopelijk later met een beetje) publiek, en dat zeker tot een vaccin beschikbaar is. Deloitte becijferde dat de impact van covid-19 op de omzet van het Belgische profvoetbal 25 procent minder zou bedragen op de totale omzet in het seizoen 2019/20. Dat noemen ze een recessie van formaat.

Lees het volledige document in Sport/Voetbalmagazine van 12 augustus.

