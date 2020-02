Engeland was de voorbije jaren de lucratiefste afzetmarkt voor onze Belgische voetbalclubs. Wat zal de Brexit veranderen aan die transferpolitiek? Sport/Voetbalmagazine deed een kleine rondvraag.

Van over het Kanaal werd België deze winter opnieuw gebombardeerd met miljoenen, in ruil voor de goals van Ally Samata en de spieren van Sander Berge, die een plaatsje kregen op de grote carrousel van de Premier League. Wolverhampton telde miljoenen neer voor Leander Dendoncker, Aston Villa kraakte de bank voor Wesley en Brighton deed hetzelfde voor Leandro Trossard.

Om goeie zaken te doen hebben de Belgische clubs de goeie gewoonte aangenomen om zich tot Engeland te richten. Daar stroomt het geld bij beken, door de tv-rechten die voor honderden miljoenen euro's zorgen op de bankrekeningen van de clubs. De meeste uitgaven wegen daar niet zwaar door en het zijn de leveranciers die daarvan profiteren. België behoort zeer zeker tot die leveranciers. Als we kijken naar de duurste tien uitgaande transfers in de geschiedenis van de Pro League, dan komen de kopers acht keer uit Engeland.

Daarom kijkt het Belgisch voetbal enigszins bevreesd naar de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de voetbalmarkt. 'Er zijn twee strekkingen in Engeland: zij die zeggen dat er niks hoeft te veranderen en zij die de grenzen willen sluiten en buitenlandse spelers het land uitzetten om het jonge Engelse talent kansen te geven', legt ex-makelaar Nenad Petrovic uit voor de camera van LN24.

'Het is duidelijk dat de Brexit een en ander kan veranderen', bevestigt Michel Louwagie, die toegeeft dat de Premier League de belangrijkste financiële attractiepool blijft voor België. 'Het gaat hen wat meer kosten en dat verdient enig wantrouwen, want het zou de markt kunnen destabiliseren.'

'Voor topspelers zal er niks veranderen', nuanceert Peter Smeets. Hij voorziet ook eerder gevolgen op de lange termijn, niet voor de eerstvolgende transferperiodes die allicht nog ontsnappen aan een nieuwe wetgeving. 'Het is eerder op de kleinere transfers dat het een effect zou kunnen hebben. Een jongere samen met zijn ouders laten overkomen zal niet zo gemakkelijk meer zijn.'

