Hoe de feniks het handelsmerk van Renaud Emond werd

Je hebt het jaar van de draak, het jaar van de tijger, het jaar van de haan, het jaar van de aap. En je hebt het jaar van Renaud Emond, half oktober al goed voor 22 doelpunten in 2018. Het jaar van Emond, ook wel gekend als het jaar van de feniks.

'De feniks - ik heb er ook eentje op mijn arm laten tatoeëren - stelt het verhaal voor van mijn leven, vooral van wat ik heb meegemaakt bij Standard', vertelt Emond in een interview met Sport/Voetbalmagazine. 'De feniks herrees uit zijn as, net zoals ik. Veel mensen dachten dat mijn verhaal hier voorbij was, maar ik ben recht gekropen.

'Ik moet toegeven dat ik ook getwijfeld heb. Soms had ik het gevoel dat het allemaal wel zou loslopen, maar op andere momenten dacht ik: ik maak mezelf iets wijs, het komt niet meer goed.'

Wanneer kwam de Belgische spits op het idee om een feniks na te bootsen na een goal? Emond: 'Eind januari, toen ik drie keer scoorde tegen Club Brugge in de halve finale van de beker, deed ik het voor het eerst. Ik speelde al eerder met het idee, maar ik wilde het juiste moment afwachten. Het moment waarop ik min of meer zeker was dat ik gelanceerd was bij Standard. Drie doelpunten maken op Sclessin in een belangrijke wedstrijd tegen een topclub: dat rechtvaardigde dat ik mijn geluk uitte. Enkele weken voordien was ik bovendien vader geworden. Ik had echt het gevoel dat ik een nieuwe start nam.'

'Nu is die feniks mijn handelsmerk geworden. Ik vind het leuk als voetballers zo'n handelsmerk hebben. Luca Toni en François Sterchele deden een handgebaar. Axel Witsel viert een doelpunt ook op een eigen, specifieke manier, net als Cristiano Ronaldo en Antoine Griezmann. Ouders vertellen me soms dat hun zoon hetzelfde gebaar maakt als ik. De feniks is nu onlosmakelijk verbonden met Renaud Emond.'