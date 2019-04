De 26-jarige Japanse winteraankoop Junya Ito ontpopt zich voor KRC Genk als een extra troef in de titelstrijd. De Limburgers hadden hem al anderhalf jaar op de radar.

Het verhaal van Junya Ito illustreert perfect hoe Genk doorgaans werkt. Anderhalf jaar geleden viel de Japanse rechterflankspeler van Kashiwa Reysol De Condé en Schoofs al op tijdens speursessies op online scoutingsplatformen. Wat ze noteerden, waren twee begrippen: directheid en snelheid. "In een erg gesloten competitie als de Belgische", zegt De Condé, "is snelheid op de flanken belangrijk om een gesloten verdediging open te breken, maar ook om toe te slaan op de tegenaanval. Spelers vinden die snel zijn, lukt nog aardig, maar op volle snelheid in de laatste zone het overzicht bewaren, is niet evident. Ito durft juist dan zijn hoofd rechtop te houden en ziet oplossingen in die fase. Dat is heel straf."

Naar aanleiding van het vertrek van Thomas Buffel zocht Genk een jaar geleden op de flank nog versterking en informeerden ze bij Ito's Japanse club naar de voorwaarden. Al gauw voelde De Condé dat een overstap onbespreekbaar was in volle degradatiestrijd. Bij het zwalpende Kashiwa Reysol was Ito één van de schaarse lichtpunten. De Condé: "We zijn Ito wekelijks blijven volgen op Wyscout, we hebben ook een paar keer een scout ter plaatse gestuurd. Toen in de winter ook nog flankspeler Edon Zhegrova vertrok, wilden we een vervanger."

Intussen was ook de situatie van de speler in zijn thuisland veranderd. "Toen we de eerste keer informeerden, knokten ze tegen degradatie en wilden ze zo'n belangrijke speler niet laten gaan. Nu was Kashiwa Reysol net naar tweede klasse gedegradeerd, en bleek een vertrek plots wel bespreekbaar. Het is niet zo dat we een speler in tweede klasse hebben weggehaald, zoals hier en daar werd gesuggereerd. Het seizoen was net afgelopen, en Ito vertrok nog voor zijn oude ploeg in tweede klasse aan het nieuwe seizoen begon."

Taalprobleem

Uiteindelijk zag men bij Genk maar één groot obstakel waardoor er toch twijfel was om de zaak te laten doorgaan. "We hebben hier met zijn allen over gepraat: scouting, bestuur en technische staf. Iedereen was voor, maar er was één groot minpunt: de taal. Ito spreekt geen Engels. Nu vind je hier in Genk wel makkelijk mensen die de grote wereldtalen - Spaans, Italiaans, Portugees, Turks, Arabisch - machtig zijn, maar weinig mensen die Japans kennen. Uiteindelijk meldde zich toch iemand die Japans beheerst. Hij woont elke training bij en helpt Ito ook naast het veld."

Dimitri de Condé geeft in Sport/Voetbalmagazine toe dat hij soms verbaasd zit te kijken: "Dat hij minuten zou maken dit seizoen, hadden we wel verwacht, maar dat hij basisspeler zou worden in PO1 én het daarbij nog eens zo goed zou doen? Dat had ik niet gedacht. Evenmin dat zijn snelheid met de bal aan de voet zo hoog ligt. Het is nochtans niet evident om in de Belgische competitie drie man te pakken op snelheidIedere tegenstander doet hij pijn, ook de topploegen."

Vindt Genk het niet vreemd dat zo'n talent pas op zijn 25e (Ito werd begin maart 26, nvdr) naar Europa kwam? De Condé weet het niet. "Hij belandde in Japan wat laat in de eerste ploeg." Ito maakte eerst zijn universitaire studies af, combineerde dat met voetbal in tweede klasse en tekende pas in 2016 een profcontract in de J. League, bij Kashiwa, waar hij drie jaar basisspeler was. "Toen wij informeerden, waren er geruchten over interesse uit de Bundesliga. Maar als wij al even aarzelden of we het wel zouden doen omwille van de taalbarrière, kan ik me inbeelden dat ze dat bij de middenmoot in de Bundesliga ook deden."

De Limburgse topclub huurde Ito voor twee jaar. Na dit seizoen is dat nog anderhalf jaar, met een vastgelegde som, een optie die voor een welbepaalde datum kan worden gelicht.