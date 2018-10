Hoe de nieuwe KBVB-CEO Peter Bossaert de toon zet

Zes weken is hij in dienst en op woensdag 17 oktober kwam hij een eerste keer naar buiten: Peter Bossaert (52), Bruggeling, fervente fan van Club (maar in deze doet dat er niet toe), handelsingenieur en gewezen CEO van de VMMA, de koepel boven Medialaan. Een marketeer, die gisteren voor de eerste keer in het volle voetlicht kwam. Er zijn kleinere crisissen denkbaar om mee te debuteren in je nieuwe job dan op een moment dat elke autoriteit binnen het voetbal is aangetast.

...