Zakenman Abdullah bin Moosad koopt met LB Châteauroux nu ook de Franse hekkensluiter in Ligue2.

Amper achttien punten na 28 speeldagen sprokkelde het team van coach Benoît Cauet (51), waardoor het troosteloos laatste is in de Franse tweede klasse. En de kloof op het ook al bedreigde EA Guingamp (26) en FC Chambly (24) lijkt te groot om de redding nog te realiseren. Maar dat weerhield prins-ingenieur Abdullah bin Moosad (56) er niet van om via zijn maatschappij United World Group nu al tachtig procent van de clubaandelen te vergaren, waarbij de resterende twintig procent over een termijn van dit en twee jaar zullen volgen. Het voorzitterschap zal de Saudische zakenman laten uitvoeren door Michel Denisot (75). Hij vervulde die rol in het verleden ook al bij PSG (tussen 1991 en 1998), maar werd geboren in de buurt van Châteauroux en zat er in het bestuur sinds 1989. Denisot voerde al minstens vier maanden de onderhandelingen met Abdoullah Al-Ghamdi, de algemeen directeur van United World Group waarvan de zetel is gevestigd in Genève.Net zoals bij City Football Group, waar onder meer Manchester City en 1B-club Lommel SK deel van uitmaken, specialiseert United World Group zich in voetbal. Voortaan bestaat het netwerk uit vijf ploegen: Sheffield United (gekocht in 2013 als derdeklasser, sinds 2019 in de Premier League), K Beerschot VA (sinds februari 2018, 28 maanden later promotie naar 1A), Al-Hilal United FC (in februari 2020) en Calicut Quartz FC (oktober 2020) in India dat vandaag speelt als Kerala United FC. Onze landgenoot Jan Van Winckel fungeert als technisch directeur bij United World Group, terwijl heel wat scouts voor de verschillende clubs worden ingezet.Het vermogen van Abdullah bin Moosad wordt geschat op 200 miljoen euro. Dat vergaarde hij niet enkel door zijn afkomst, maar ook door zijn recyclagefirma voor papier. Die stampte de prins uit de grond na zijn ingenieursstudies in Riyad. Hij is ermee over heel het Midden-Oosten actief en beschikt nog altijd over veertig procent van de aandelen binnen dit bedrijf, dat sinds 2006 beursgenoteerd is.Abdullah bin Moosad is de zoon van Ibn Séoud, de grondlegger van het moderne Saoedi-Arabië. Zelf is hij vader van zeven kinderen, fan van Michel Platini en American football. 'Het blijft onze ambitie om met United World Group onze perimeter te vergroten naar zes tot zeven clubs wereldwijd', verklaarde hij vorig jaar tegenover de lokale pers.Abdullah bin Moosad, die er als jongen van droomde om NFL-club San Francisco 49ers te kopen, woont in een villa te Beverly Hills en is daar de buur van heel wat Hollywoodsterren.Een talentenvijver creëren en spelers laten doorgroeien, dat is het basisopzet achter het plan. De Congolese aanvaller Prince Ibara (25) werd daarom sinds eind januari al door Beerschot gestald bij Châteauroux, de Braziliaanse spits Felipe Micael (19) onderging hetzelfde lot bij Al Hilal United FC. Door de Brexit - die transfers van buitenlanders limiteert - en de dreigende degradatie van Sheffield United kunnen jonge talenten zoals de Malinese middenvelder Ismaila Coulibaly (20), die werd gekocht in Noorwegen in 2020, meteen voor drie jaar worden verhuurd aan Beerschot.