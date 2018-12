Hoe Dejan Veljkovic stap per stap naar de top van het voetbal klom

Het is maandagmorgen 29 september 2014 als de telefoon rinkelt. De avond tevoren hebben KAA Gent en Lokeren in de Oost-Vlaamse derby 1-1 gelijkgespeeld. Het lijkt een typische derby-uitslag (niemand verloren, dus iedereen gelukkig), maar een doorgewinterde bestuurder van een van beide clubs heeft een slecht gevoel overgehouden aan de wedstrijd. Hij vraagt om het aantal spelers bij beide ploegen te tellen die in de portefeuille zitten van makelaar Dejan Veljkovic. De wedstrijd die hij aanschouwd heeft, is volgens hem niet normaal verlopen, en hij vraagt zich af of dat te maken had met de impact van Veljkovic die veel spelers bij Gent en Lokeren heeft.

