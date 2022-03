Dion De Neve vertrekt na dit seizoen bij Zulte Waregem. Allicht verkast hij naar 'aartsrivaal' KV Kortrijk. Een transfer van een jeugdproduct die bij de fusieclub, vooral door de manier waarop, veel wrevel veroorzaakt. Een reconstructie

Eerste speeldag van de Jupiler Pro League, 24 juli 2021. De 20-jarige Dion De Neve, die acht jaar werd opgeleid bij Zulte Waregem, krijgt zijn eerste officiële minuten in de uitmatch op OH Leuven, een invalbeurt in de 83e minuut.

...

Eerste speeldag van de Jupiler Pro League, 24 juli 2021. De 20-jarige Dion De Neve, die acht jaar werd opgeleid bij Zulte Waregem, krijgt zijn eerste officiële minuten in de uitmatch op OH Leuven, een invalbeurt in de 83e minuut.Gevolgd door acht minuten tegen STVV op de derde speeldag, waar de snelle flankspeler ook zijn eerste assist geeft, en een halfuur thuis tegen Club Brugge op de vierde speeldag. Op de vijfde speeldag mag de Oost-Vlaming tegen Charleroi voor het eerst beginnen in de basis, al wordt hij na 64 minuten vervangen. Daarna beleeft hij ook een terugval: negen wedstrijden op bank, vier matchen niet in de selectie.Tot De Neve in december weer drie keer een tiental minuten mag invallen, inclusief zijn eerste doelpunt thuis tegen KV Mechelen op 18 december (de gelijkstellende 2-2, kort voor het einde, waarna het nog 3-2 wordt).Twee maanden eerder kreeg de speler van Zulte Waregem al een eerste voorstel om zijn aflopende contract van twee jaar, dat hij op zijn achttiende had getekend, te verlengen. Vergelijkbaar met eerdere contracten die Essevee in het verleden met pas doorgebroken jeugdspelers had afgesloten. De onderhandelingen met de toenmalige manager verlopen echter moeizaam. En worden ook even stopgezet wanneer De Neve, ontevreden over de maandelijkse makelaarscommissie die hij moet betalen, een nieuwe makelaar in de arm neemt: Kristof Vandersmissen van het Tongerse managementbureau Cherry Sports. Die neemt contact op met Eddy Cordier, CEO van Zulte Waregem. Op 13 januari zitten beide partijen voor het eerst samen, in een zoommeting. Er wordt afgesproken dat over een contractvoorstel pas na januari/februari verder wordt onderhandeld als Essevee meer zekerheid heeft over zijn precaire sportieve situatie, gezien het degradatiegevaar. Intussen wordt De Neves lopende contract opgewaardeerd. Die afspraak bevestigt, per mail, ook makelaar Kristof Vandersmissen. Hij bedankt Zulte Waregem voor de inspanning op korte termijn en voor het geloof in de speler.Bij het hervatten van de competitie, na de winterbreak, mag De Neve weer tweemaal invallen, tegen Cercle Brugge, en op Beerschot, waar hij zijn tweede competitiedoelpunt scoort. Het brengt de onderhandelingen in een stroomversnelling. Zulte Waregem wil niet langer wachten op eventuele sportieve zekerheid en doet op 4 februari een contractvoorstel aan De Neves makelaar. 'Een finaal voorstel', klinkt het. Weliswaar met de boodschap om de club op de hoogte te houden, gezien de (volgens de makelaar) vermeende interesse van andere teams. Lees: een tegenbod is eventueel mogelijk.Daarna: wekenlange radiostilte bij Kristof Vandersmissen. Pas na enkele telefoons antwoordt die dat er een tegenvoorstel zal volgen ná de competitie. Intussen vertelt De Neve tegen een van de trainers van Zulte Waregem dat hij wil blijven, en dat hij geen weet heeft van een tegenvoorstel.Aan de Gaverbeek horen ze echter andere geluiden: dat Vandersmissen heeft onderhandeld met KV Kortrijk, én dat de speler op 7 februari, drie dagen na het tweede contractvoorstel van Essevee, daar al medische testen heeft afgelegd en daarna getekend zou hebben.Opvallend: twaalf dagen later zal De Neve starten in de derby tegen KV Kortrijk, waar Zulte Waregem een 5-0-pandoering krijgt en de flankspeler in de 66e minuut vervangen wordt. Gezien de hardnekkige geruchten, en de concrete bevestiging van de medische testen, klampt een van de coaches van de fusieclub op 14 maart De Neve nog eens aan, twee dagen na de 3-0 zege tegen Eupen.De Oost-Vlaming zegt, met tranen in de ogen, dat hij een contract getekend heeft bij KV Kortrijk, omdat hij zekerheid wilde hebben. 'Stel dat ik mijn been had gebroken, dan had ik niets.' De Neve toont evenwel spijt, wil zelfs blijven bij Essevee, maar kan niet meer terug. ReglementairBij Zulte Waregem blijft het bestuur met een wrange nasmaak achter, na alle investeringen in het jeugdproduct. Misnoegd over de makelaar, die eerder al onderhandelingen over twee spelers met de fusieclub verkeerd zag lopen, en die de club geen kans meer gaf om na het 'finale voorstel' verder te onderhandelen. Misnoegd ook over de gesprekken die KV Kortrijk heeft aangeknoopt met De Neve en diens makelaar. Al is dat, zoals ook het uitblijven van een tegenvoorstel, reglementair niet verboden: andere clubs mogen vanaf 1 januari vrij onderhandelen met een eindecontractspeler en hun makelaar. KVK hoeft zelfs niet eens een opleidingsvergoeding te betalen, aangezien De Neve bij de fusieclub al een eerste profcontract had getekend, op zijn achttiende.