Maandagavond gingen de eersteklassers opnieuw uit elkaar zonder akkoord over het nieuwe mediacontract. Morgen (woensdag) wordt een doorbraak verwacht. Redacteur Peter T'Kint legt uit waar de knelpunten liggen.

Maandagnamiddag en -avond zat de raad van bestuur van de Pro League samen. Onverwacht extra punt op de agenda: het nieuwe mediacontract. Onverwacht, omdat de 24 Belgische profclubs dat vorige vrijdag moesten afhandelen, maar er niet waren uitgeraakt over hoe ze het nieuwe contract, dat de kaap van de 100 miljoen euro overschreed, onder elkaar moesten verdelen. Het zette een domper op de vreugde van het halen van een mythisch cijfer. Het zette ook een vergrootglas op de realiteit binnen het huidige profvoetbal, waar groot en klein steeds harder strijdt om de eigen belangen te verdedigen.

Even samengevat: op de tafel liggen twee bids. Eentje van de de telecomoperatoren Telenet, Proximus, Voo en naar verluidt ook Orange (al is dat niet helemaal duidelijk), en eentje van Eleven Sports. Alle betrokkenen kregen afgelopen vrijdagavond de vraag of ze hun aanbod nog even wilden aanhouden, tot de Belgische profclubs eruit waren. Na het uitstel van de vorige keer was een nieuw rondje opbieden niet de bedoeling. Dat er niet kon worden gekozen, lag aan onderlinge twistpunten.Voor wie nu ongerust is: wie een sportabonnement nam bij de telecomoperatoren kon nu ook al uitzendingen van Eleven volgen. Eleven, dat al onder meer wedstrijden uit La Liga, de Serie A, de Bundesliga en de NBA uitzendt, is al te zien op alle platformen en blijft dat ook. Het wil er nu alleen het pakket Belgisch voetbal bovenop gooien. U hoeft dus niet van provider te veranderen.De discussie rond de verdeelsleutel bleek een moeilijke, zeker met heel veel volk rond de tafel. Maandagavond werd die in een qua samenstelling beperktere raad van bestuur, dat de dossiers voor de algemene vergadering voorbereidt, verdergezet.De 80 miljoen euro per jaar die de profclubs nu kregen, werd grosso modo op de volgende manier verdeeld: ongeveer 44 procent ging naar de G5, ongeveer 47 procent naar de K11 en de rest, een goeie 8 procent, ging naar de ploegen uit 1B. Dat 'ongeveer' heeft te maken met bonussen, voor het bereiken van de Europese poulefases. Omdat zoiets voor de deelnemers extra inkomsten betekent, staan zij in dat geval van hun Belgisch contract een deel af, ten voordele van ploegen die deelnemen aan play-off 2.Niemand mocht er bij het nieuwe televisiecontract op achteruit gaan, was vrijdag bij de start een premisse. De huidige verdeelsleutel bewaren voor het nieuwe contract tot het bedrag van 80 miljoen, daarin kon iedereen zich vinden. De discussie ging over het extra bedrag: hoe verdelen we de 23 miljoen euro die het nieuwe contract oplevert? Gespreid over vijf jaar gaat dat over een bedrag van ruim 115 miljoen.De G5 vond dat die som haar toekwam. Helemaal. De K11 waren het daarmee niet eens. Vooraf hadden ze 30 voor hen en 70 voor de G5 afgesproken. Na schorsing van de vergadering vrijdag was 20/80 een tweede geste. Van een Europese compensatiewilde de G5 dan vervolgens niet meer weten.De vraag was ook: wie zijn dat, de G5? Nu, traditioneel: KRC Genk, Standard, KAA Gent, Anderlecht en Club Brugge. Maar dat kan sportief veranderen, over twee jaar, over vijf jaar... Antwerp komt aan de poort kloppen, Charleroi is ambitieus, misschien staan nog anderen op.Marc Coucke verraste door commerciële argumenten aan te halen om zijn ploeg in de G5 te betonneren - onder meer volgers op sociale media - en wilde dat meteen voor vijf jaar zien vastgelegd. Daar was niet iedereen het mee eens. Toen werd geopperd, bij monde van Peter Croonen, om de rechten niet in een gezamenlijke pot onder te brengen maar iedereen apart te laten onderhandelen, was het schisma een feit. De voorzitter van KRC Genk zat daar in een spagaat: hij moest als lid van de G5 de belangen van zijn eigen club verdedigen, terwijl hij als voorzitter ook die van alle profclubs moest behartigen. Daarom ging maandagavond de discussie verder. Morgen, woensdag 12 februari, komt de algemene vergadering met alle profclubs terug samen en verwacht wordt dat daar uiteindelijk een akkoord bekrachtigd zal worden.