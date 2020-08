Nu Telenet dit weekend nog geen Belgisch voetbal aanbiedt, waar kan je dan nog wel kijken naar de Jupiler Pro League? Een overzicht.

Live op uw tv-scherm bij Orange en Proximus, (voorlopig) niet bij Telenet

Om alle wedstrijden live te kunnen volgen, moet u zich de komende vijf jaar wenden tot Eleven Sports. Met een jaarlijkse betaling van net boven de 100 miljoen euro, heeft de sportzender alle rechten namelijk opgekocht. Als je de wedstrijden bij Eleven wil bekijken, heb je wel enkele opties. Wil je enkel Belgisch voetbal kijken, dan kan je een maandabonnement voor €10,99 (€109 per jaar) aankopen. Daarmee kan je niet enkel live Belgisch voetbal zien, maar heb je ook toegang tot interviews, huisgemaakte reportages en andere programma's.

Als je nog meer wil dan enkel Belgisch voetbal, kan je ook een All Access-pas aankopen voor €14,99 per maand (€149 per jaar). Daarmee heb je dan ook toegang tot de buitenlandse competities en andere sporten waar Eleven Sports de rechten op heeft.

Met die abonnementen kan je trouwens ook via je smartphone of tablet naar voetbal kunnen kijken. Eleven Sports wil namelijk innoveren en niet enkel via televisie Belgisch voetbal in de huiskamer brengen.

Maar je kan ook nog altijd de Jupiler Pro League op je tv-scherm zien. Daarvoor kan je terecht bij Orange en Proximus, die al sneller een akkoord vonden met Eleven Sports. Alle kanalen van Eleven Sports zitten daarbij in de sportpaketten van beide aanbieders.

Voor de Telenet-abonnees is er voorlopig slecht nieuws, want de provider vond nog geen akkoord met Eleven Sports, waardoor er dit weekend nog geen Belgisch voetbal te zien zal zijn op hun digicorder. Telenet doet wel een gunst naar zijn abonnees, want het geeft een korting van 10 euro per maand op alle huidige abonnementen van Play Sports zolang er geen akkoord is met Eleven.

Nog geen spoor van samenvattingsprogramma

Kan je niet live naar de Jupiler Pro League kijken, dan kan je ook nog altijd de samenvattingen opzoeken. De laatste jaren kon je die allemaal samen zien in een programma op een openbare zender, maar voorlopig is daar nog geen sprake van. Volgens het contract moet Eleven de beelden wel gratis kunnen aanbieden op zo'n zender, maar VRT en VTM lijken er geen interesse in te hebben en VIER, dat de voorbije seizoenen Sports Late Night uitzond, is nog in verregaande onderhandelingen met Eleven. Het lijkt er dus ook op dat er dit weekend nog geen samenvattingsprogramma zal komen.

Waar je wel naartoe kan voor de hoogtepunten van de speeldag, is verrassend genoeg bij KBC. De bank kocht de onlinerechten van de Jupiler Pro League op en zal die tonen via haar mobiele app tijdens de wedstrijden met de 'Goal Alert'. Als KBC-klant met een Plusrekening heb je de nieuwe dienst er gratis bij. Anders zal je ervoor moeten betalen.

Die hoogtepunten kan je trouwens ook bekijken (vanaf zondagavond 23u59) op sporza.be en de vernieuwde sporza-app.

En naar aloude gewoonte kan je natuurlijk ook gewoon bij Radio 1 terecht voor de live-verslaggeving van de competitiewedstrijden en bij Extra Time op maandag voor de hoogtepunten van de speeldag én van de maandagavondmatch.

