Hoe Fred Rutten Anderlecht op overlevingsmodus heeft gekregen

In gerechtelijke- en politiekringen is het fenomeen al langer bekend. Laat een ooggetuige van een misdrijf een Osloconfrontatie ondergaan, een opsporingstechniek waarbij een getuige een verdachte moet herkennen tussen een rij mensen, en tien tot veertig procent zal de verkeerde persoon aanduiden. Op Neerpede is op dit moment een gelijkaardig verschijnsel merkbaar. Marc Coucke, Luc Devroe, Michael Verschueren, Hein Vanhaezebrouck werden afwisselend, terecht of onterecht, als hoofdschuldige aangeduid voor de huidige gang van zaken. Tot voor de match tegen Antwerp was Fred Rutten aan de beurt. Bijkomend issue: de 56-jarige Nederlander heeft intern de perceptie tegen. Volgens omstanders zou Rutten een schrikbewind voeren. Mensen van de sportieve en medische omkadering zijn zo bang dat ze hem bewust mijden. Daarnaast zou hij jeugdspelers of werknemers die hij alle dagen kruist voorbijlopen zonder dag te zeggen. Anderen omschrijven Rutten als een introvert type - de tegenpool van de joviale betweter Vanhaezebrouck. Het beeld van de timide en wat gereserveerde Rutten strookt met hetgeen hij zelf prijsgaf tijdens zijn persvoorstelling op 7 januari. Hij kwam toen over als een man die naar zijn woorden moest zoeken en van wie het angstzweet uitbreekt bij een vervelende vraag. Een ding staat wel vast: Rutten zal zijn stempel hebben gedrukt in het Vanden Stockstadion. Ongeacht of hij al in de zomer al dan niet bij Anderlecht vertrekt.

