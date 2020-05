Het voetbal dat de Kroaat predikt, is helemaal anders dan wat Antwerp heeft laten zien sinds het terugkeerde naar eerste klasse.

Door de kaart Ivan Leko, kampioen met Club Brugge in 2018, te trekken, maakt Antwerp zich op om van stijl te veranderen. Het ruwe en georganiseerde van László Bölöni zal plaats maken voor het zeer offensieve voetbal van de Kroaat, die ook het tactische aspect nooit uit het oog verliest.

The Great Old staat voor een keerpunt en bereidt zich voor op een nieuwe cyclus, waarbij het ongetwijfeld de bedoeling is om steeds dichter bij de top aan te leunen. De grote rivaal uit Brugge is het doelwit, te meer omdat Paul Gheysens het niet zo begrepen heeft op Bart Verhaeghe.

Drie of vier verdedigers?

Sinan Bolat, een van de meest markante figuren van de Bosuil sinds de terugkeer naar eerste klasse, is niet meer van de partij. Ook Kevin Mirallas, Wesley Hoedt en Dino Arslanagic zullen er volgend seizoen waarschijnlijk niet meer bij zijn.

Zonder de Nederlander, de leider van de achterlinie, zal de defensieve sector er straks helemaal anders uitzien. Gaat Leko voor een verdediging van vier, gezien de indrukwekkende statistieken van Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani in de 4-2-3-1 van afgelopen seizoen, of kiest hij voor zijn favoriete driemansverdediging? In dat laatste geval heeft de polyvalente Ritchie De Laet een interessant profiel.

Het is ook nog even afwachten hoe de interesse voor de erg gegeerde Aurélio Buta en Simen Juklerod uitdraait. Voor een driemansdefensie zijn hun raids op de flanken van goudwaarde.

Het vraagstuk Refaelov

Op het middenveld, waar het accent nu vooral ligt op de afbraak van het spel van de tegenstander, zal er waarschijnlijk een architect moeten bijkomen als Leko zijn dominante voetbal wil installeren. Op papier zou die rol ingevuld kunnen worden door Steven Defour, maar zijn fysieke paraatheid is een vraagteken. De afgelopen 29 maanden stond hij maar 1687 minuten op het veld. Oftewel zo'n 8 matchen per jaar.

Spelers als Alexis de Sart en Kojij Miyoshi, die spelintelligentie met dynamiek combineren, passen naadloos in het voetbal van de Kroaat. Maar dat geldt minder voor Lior Refaelov. Bij Club Brugge vond hij nooit zijn plaats in de 3-5-2 van Leko, waardoor hij de wijk nam naar Antwerpen nadat hij even geflirt had met het Standard van Michel Preud'homme.

Met of zonder Dieumerci

De toekomst van Dieumerci Mbokani is ongetwijfeld de sleutel komende zomer. De topschutter van afgelopen seizoen wordt het hof gemaakt in China. Ondanks die interesse maken ze zich bij Antwerp sterk dat ze hun Gouden Stier kunnen houden.

Het wordt ook uitkijken wie er naast hem gaat lopen in het offensieve compartiment: de technisch onderlegde Benson Manuel, de vaak naar doel schietende Ivo Rodrigues of de geniale, maar wisselvallige Didier Lamkel Zé.

