Hoe zou het nog zijn met Emmanuel Dennis, de spits die door Club Brugge voor 1,2 miljoen euro wordt uitgeleend aan FC Köln? De 23-jarige Nigeriaanse vleugelaanvaller kan niet overtuigen in Duitsland.

Nadat hij zich eerder dit seizoen met zijn grillen al onmogelijk had gemaakt bij Philippe Clement met zijn grillen, leerden ze ook in de Bundesliga de onvoorspelbaarheid van Emmanuel Dennis kennen. De start eind januari onder Markus Gisdol was nochtans veelbelovend, want als basisspeler centraal in de aanval werden meteen zeges geboekt tegen Arminia Bielefeld (3-1) en bij Borussia Mönchengladbach (1-2). Dennis toonde zijn explosiviteit, maar raakte in zijn eerste zeven competitieduels aan amper 1 assist in 374 minuten. De Nigeriaan verspeelde snel zijn krediet. Centrale verdediger Rafael Czichos durfde het probleem te benoemen na een mislukte invalbeurt van Dennis bij de 2-1-nederlaag midden maart op 1. FC Union Berlin. In de toegevoegde tijd, bij een kort genomen corner, stond iedereen binnen de zestien meter, ook doelman Timo Horn. Alleen besliste Dennis te dribbelen, waardoor balverlies werd geleden en het verlies vaststond. Het gevolg was dat de Nigeriaan tegen Borussia Dortmund en FSV Mainz 05 geen plaats in de wedstrijdselectie kreeg. Midden april, tijdens het eerste duel met Friedhelm Funkel als nieuwe trainer, volgde wel een basisplaats in de kansloze 3-0 tegen Bayer Leverkusen. Goede punten als diepste spits in de 4-2-3-1 had Dennis duidelijk niet gescoord, want bij de zeges tegen RB Leipzig (2-1) en FC Augsburg (2-3) geraakte hij niet van de bank. Afgelopen zondag, voor de belangrijke wedstrijd tegen SC Freiburg, haalde Dennis zelfs de wedstrijdselectie niet.