Hoofdredacteur Jacques Sys bespreekt het voetbalweekend met de problemen bij Club Brugge, het wervelende KRC Genk en het afscheid van Diego Maradona. 'De legende werd bij iedere misstap na zijn carrière alleen maar groter.'

Philippe Clement krijgt Club Brugge maar niet op de rails: een nieuwe afgang tegen Borussia Dortmund, een bloedeloze 0-0 op Excel Mouscron, ...

...

Philippe Clement krijgt Club Brugge maar niet op de rails: een nieuwe afgang tegen Borussia Dortmund, een bloedeloze 0-0 op Excel Mouscron, ...Jacques Sys: Het wordt langzamerhand onrustwekkend. Clement probeert van alles, wisselt spelers, maar de puzzel valt niet in mekaar. En dan is er natuurlijk kritiek van een deel van supporters de hem een paar maanden geleden nog bejubelden. Het is het lot van iedere trainer.'Het bestuur van Club Brugge koos ervoor om de competitie te beginnen met dezelfde kern als vorig seizoen. Terwijl verfrissing misschien noodzakelijk is na zo'n seizoen waarin toch altijd decompressie dreigt. En er een gevaar is op zelfoverschatting. Je merkt dat verschillende sterkhouders onder hun niveau blijven en dat er traag en inspiratieloos wordt gevoetbald. Maar er zijn voor Clement weinig alternatieven, hij kan niet voor een nieuwe injectie zorgen. Je moet je afvragen hoe hij dat gaat oplossen.'En dan is natuurlijk het probleem van de diepe spits, de nood aan een koele doelpuntenmaker. David Okereke, Mbaye Diagne, Michael Krmencik, Youssouph Badji: in niet eens anderhalf jaar werden er al vier geprobeerd en allicht komt er in januari nog een vijfde. Dan moet je ook als bestuur vragen stellen.'Intussen wervelt KRC Genk onder John Van den Brom.Sys: Ze lijken wel bevrijd. Maar je mag van Van den Brom natuurlijk geen wonderman maken. Hij begon ook bij Anderlecht heel sterk, welke verhalen vielen er toen niet over zijn aanpak te lezen en te horen? Dat er eindelijk een trainer was gevonden die paste bij het DNA van de club. In zijn tweede seizoen bij Anderlecht liep het dan stroever, al zijn beide clubs natuurlijk niet te vergelijken. Maar toch: enige nuance is altijd op zijn plaats.'Van den Brom geeft spelers een goed gevoel. Er was een zeker vertrouwen in de ploeg gekomen onder Jess Thorup, maar het voetbal bleef abominabel. Nu was het op Cercle Brugge in de eerste helft bij momenten indrukwekkend. Van den Brom heeft een ander systeem geïnstalleerd en vond met de uit blessure teruggekeerde Bryan Heynen het juiste evenwicht op het middenveld. Dat was de schakel die ontbrak. Er wordt ook gevarieerder gevoetbald. Vroeger verliep alles over rechts, met Daehli en Ito, nu heb je op links Bongonda die echt in een bloedvorm steekt.'De dood van Diego Maradona heeft heel veel losgemaakt. Zal hij de geschiedenis ingaan als de grootste voetballer aller tijden?Sys: 'Het is moeilijk om verschillende tijdperken met elkaar te vergelijken. Zoals de voormalige Italiaanse trainer Arigo Sacchi zei toen ze hem vroegen of Maradona dan wel Messi volgens hem de grootste is: je kon toch ook Picasso en Rubens niet met elkaar vergelijken. Maradona was natuurlijk pure magie, hij besliste wedstrijden in zijn eentje, hij gaf zijn ploegmaats zekerheid, hij was een legende. En die legende werd bij iedere misstap na zijn carrière alleen maar groter. Dat is het vreemde: die enorme heldenverering, die blinde adoratie, ook de afgelopen jaren, toen hij echt op weg was de naar de afgrond was. Je zou haast kunnen zeggen dat iedere misstap de mythe nog vergrootte.'Dat er nu vragen worden gesteld bij zijn dood en er een dokter wordt ondervraagd, past ergens bij Maradona. Altijd was er wel een bepaalde commotie rond hem. Ook nu zal hij door dat onderzoek nog een hele tijd in het nieuws blijven.'