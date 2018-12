Hoe Giorgi Tsjakvetadze plots de ster van het Georgische voetbal werd

Vijf goals in amper zeven interlands, het zijn indrukwekkende statistieken die Giorgi Tsjakvetadze kan voorleggen sinds hij op 24 maart dit jaar debuteerde (en meteen ook scoorde) in een oefeninterland tegenover Litouwen (4-0-winst). De Slovaakse bondscoach Vladimír Weiss zorgde er ook voor dat het talent van KAA Gent in de geschiedenisboeken kwam, nadat hij op 6 september de score opende bij de 0-2-zege op Kazachstan in de Nations League.

'Na die goals is hij echt beroemd', zegt Giorgi Kvilitaia, zijn ploegmaat bij de Buffalo's. 'In het verleden hadden we veel goede spelers, van wie sommigen een mooie loopbaan hadden in de Bundesliga, Premier League of Serie A. Ik denk dat Giorgi ook in het rijtje zal komen met Levan Kobiasjvili, Shota Arveladze, Kakha Kaladze, Temur Ketsbaia en Georgi Kinkladze.

'Maar een open boek zal hij nooit worden. Want Giorgi houdt niet zo van journalisten, ook niet in Georgië. Ik fungeer als zijn beschermengel, probeer hem zowel sportief als extrasportief wegwijs te maken in het profleven, door mijn buitenlandse ervaringen.'

Tsjakvetadze is bijzonder fier op zijn prestaties voor zijn land. Zijn Belgische kennissen toont hij wel eens vaker via Youtube-filmpjes met zijn goals. De tablet gebruikt de flankspeler ook om foto's te tonen van Georgië, want hij is erg trots op zijn afkomst.

Bevestiging

Ter gelegenheid van de Nations Leagueconfrontatie in Andorra verscheen in de Spaanse pers het bericht dat Barcelona een scout had gestuurd om de verrichtingen van Tsjakvetadze op te volgen. Bij KAA Gent leidt dat bericht niet tot ongerustheid.

'Voor mij is de toegenomen impact van Giorgi op ons spel geen verrassing', beweert algemeen manager Michel Louwagie. 'Daarom spreek ik ook niet graag over een ontbolstering, maar toch eerder dat we de bevestiging kregen van wat we van die jongen dachten. Het gaat om iemand met enorm veel kwaliteiten, die ons nog veel diensten kan bewijzen. Als internationale scouts zijn naam noteren op het EK U19, dan is het duidelijk dat hij over veel potentie beschikt. Verder moeten we nog niet denken.'

De interesse zal nog toenemen, zeker na wat er vorige week gebeurde. Op 19 november lag Tsjakvetadze immers met een doelpunt en een assist aan de basis van de belangrijke 2-1-zege in groep 1 van Divisie D van de Nations League tegen Kazachstan. Door de 16 op 18 promoveren de Georgiërs. Tsjakvetadze speelde de laatste interlands met nummer 10, dat normaal toebehoort aan Kvilitaia. Tsjakvetadze draagt het nu om de diepe spits te eren na zijn langdurige blessure. Het hoogtepunt in de Boris Paichadze Dinamo Arena van Tbilisi kwam er in de slotminuut, toen Tsjakvetadze een applausvervanging en staande ovatie kreeg van de uitzinnige fans.