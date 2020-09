Ange Makungu, specialist in fiscaal recht met een passie voor voetbal, vertelt over een wet die de mercato op zijn kop gaat zetten, maar 'de komende negen maanden zullen transfers nog vaak wat transparantie missen'.

Op 20 juli van dit jaar is de voetbalwereld, bijna geruisloos, op zijn kop gezet door een nieuwe wet. Die tackelt het systeem van de zogeheten 'retrocommissies', waar heel wat rond te doen was in Operatie Propere Handen. Soms zijn ze perfect legaal, maar dat is verre van altijd het geval. Veel retrocommissies (de makelaar die zijn commissie ontvangt stort een deel daarvan door naar andere personen die bij de transfer betrokken waren, soms zelfs mensen van een club) worden niet aangegeven en...

Op 20 juli van dit jaar is de voetbalwereld, bijna geruisloos, op zijn kop gezet door een nieuwe wet. Die tackelt het systeem van de zogeheten 'retrocommissies', waar heel wat rond te doen was in Operatie Propere Handen. Soms zijn ze perfect legaal, maar dat is verre van altijd het geval. Veel retrocommissies (de makelaar die zijn commissie ontvangt stort een deel daarvan door naar andere personen die bij de transfer betrokken waren, soms zelfs mensen van een club) worden niet aangegeven en dus heeft de fiscus geen weet van dat geld. Zo verdwijnen er grote sommen in een wereld die net transparanter wil zijn. In deze periode van economische recessie probeert de fiscus meer vat te krijgen op de voetbalwereld, zijn extravagante geldbedragen en zijn praktijken die aan het licht kwamen tijdens Operatie Propere Handen. Denk maar aan de horloges en de auto's die cadeau werden gedaan. Als gevolg van die onfrisse zaakjes heeft België het voortouw genomen op de Europese scène met een nieuwe wet. De makelaars hebben al geprotesteerd bij het Grondwettelijk Hof met het argument dat het voetbal de enige sport is die geviseerd wordt door deze regel. Ze hebben echter nog een beetje bewegingsruimte omdat de wet, die werd goedgekeurd op 20 juli 2020, pas van kracht wordt op 1 juli 2021. De komende negen maanden zullen transfers dus nog vaak wat transparantie missen. Wie kan vandaag de dag bijvoorbeeld zeggen hoeveel geld tussenpersoon Pini Zahavi echt gecasht heeft op de transfer van Neymar van FC Barcelona naar PSG? Ondanks de moeilijke economische situatie door de coronacrisis proberen veel makelaars dus nog zoveel mogelijk deals af te sluiten tijdens deze mercato. In de winter zal het waarschijnlijk hetzelfde liedje zijn. Daarna zal elke transfer zorgvuldig bijgehouden moeten worden door de clubs die erbij betrokken zijn. Voor elke overgang zullen ze moeten meedelen welke tussenpersonen eraan deelnamen en de sommen die ontvangen werden. De grote nieuwigheid is dat wanneer er twijfel is over wie uiteindelijk het geld ontvangt, die verdenking in een verklaring moet overgebracht worden aan een informatiecentrum, zoals dat ook al in de bankwereld gebeurt. Dat is ook zo als een makelaar of een club twijfels heeft over de afkomst van de bij een transfer gebruikte fondsen. Met deze nieuwe regelgeving wil de fiscus meer transparantie krijgen in de vaak erg floue voetbalwereld en op die manier ook vermijden om miljoenen euro's in het niets te zien oplossen.