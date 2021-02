De 57-jarige West-Vlaamse coach is al bezig met volgend seizoen bij de Buffalo's. We lichten hier een tipje van de sluier.

Bij de laatste mercato werden Jordan Botaka (SC Charleroi) en Tim Kleindienst (1.FC Heidenheim) al uitgeleend, omdat ze kwalitatief niet voldeden. Want de lat moet hoger, weet Vanhaezebrouck, die ook fysiek de standaarden veranderde.

Igor Plastoen en Roman Bezoes - ondanks een recente opleving - staan ook dicht bij de uitgang. Beiden bleven voorlopig omdat ze via de Belgische competitie meer kans maken op een EK-selectie.

Missing link

Een nieuwe goalgetter in de plaats van Roman Jaremtsjoek is ook een dwingende opdracht voor de scoutingafdeling, want de topschutter kreeg van het clubmanagement de garantie dat hij na dit seizoen bij een aanlokkelijk voorstel mag vertrekken. Uitstekende statistieken, lees veel goals, helpen daar zeker bij.

Tarik Tissoudali, nog niet volledig hersteld van een knieoperatie, toonde zich al meermaals de missing link. Met zijn technische bagage, dribbels, beweeglijkheid en opportunisme voor doel vervulde hij in de laatste 25 meter de rol waar Jonathan David vorig seizoen voor instond. Tissoudali moet uitgroeien tot een topfitte sterkhouder, net als aanvoerder Vadis Odjidja.

De 32-jarige middenvelder blijft een streling voor het oog door zijn overzicht en balbehandeling. Hij is iemand die Jaremtsjoek en Tissoudali op het veld aanvoelt en beter maakt, maar nog te vaak wordt hij in de steek gelaten door zijn sputterende lichaam.

Meer leiderschap

Sven Kums is het verlengstuk van Vanhaezebrouck, die om meer leiderschap vraagt. Niklas Dorsch en Andreas Hanche Olsen brengen dat al wat, maar de T1 wil graag nog een paar communicatief sterke profs.

Vanhaezebrouck bracht alleszins meer dynamiek binnen de clubgelederen van KAA Gent. De West-Vlaming zit overal kort op, pleegt veel overleg, zorgt ervoor dat alles goed afgebakend is en geeft vertrouwen aan zijn naaste medewerkers. Met als eerste en belangrijkste criterium: het afleveren van kwaliteit.

Lees de volledige reportage over KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck in Sport/Voetbalmagazine van 24 februari of in onze Plus-zone.

