Dat Hein Vanhaezebrouck opnieuw de patron is bij de Buffalo's, is snel duidelijk geworden.

Meteen zijn stempel drukken, het blijft een opdracht die de 56-jarige West-Vlaming met veel plezier vervult. Hein Vanhaezebrouck twijfelde daarom niet om Stijn Matthys als fysical coach vanuit de beloften begin vorige week over te hevelen naar de A-kern. De twee werkten eerder succesvol samen toen de Buffalo's kampioen worden. Matthys werkt er nu samen met Gino Caen, een andere oude bekende van de hoofdcoach bij KV Kortrijk en RSC Anderlecht. Niet dat er een opmerkelijk conditioneel probleem is bij de Buffalo's, maar een korte opvolging van de spelers is nodig doordat het coronavirus al behoorlijk toesloeg. Alessio Castro Montes en Niklas Dorsch werden door vermoeidheidsverschijnselen gespaard tegen KV Oostende, voor het thuisduel met Standard gebeurde hetzelfde met Elisha Owusu. Een oefenduel tegen KMSK Deinze inlassen, gebeurde om Giorgi Tsjakvetadze wat wedstrijdritme te gunnen, want de Georgische middenvelder - die vanaf links opereerde - komt van ver terug na knieproblemen. Na de winterstop moet hij, net als de aan de voet geblesseerde Laurent Depoitre de concurrentiestrijd aanwakkeren. Vanhaezebrouck waakt erover dat de fysieke paraatheid - en de VO2-max, zijn stokpaardje - toeneemt, want op dat vlak was het laatste groepsduel tegen TSG Hoffenheim (4-1-verlies) een les inzake loopvermogen, bewegen zonder bal, winnaarsmentaliteit en motivatie. De gegevens van de Catapult Sportsmeters, een tool om de individuele prestaties en het collectieve gebeuren te kaderen, werden besproken met de voltallige spelersgroep. De 2-1-zege zondag tegen de Rouches was een mentale opsteker. KAA Gent slaagde er dit seizoen voor het eerst in om een achterstand op te halen. Het was pas de zevende zege voor de Buffalo's in de 25 duels die ze dit seizoen al afwerkten. Dat er nood is aan begeleiding bij sommige van zijn spelers, dat achterhaalde Vanhaezebrouck ook al snel. Sportpsychologe Eva Maenhout lijkt daarbij de meest voor de hand liggende optie. Ze werd halfweg het seizoen 2014/15 ook al ingeschakeld in de dagelijkse werking, omdat 'de ploeg niet op schema zat'. Goed vergelijkbaar dus met de huidige situatie. Om de (onderlinge) communicatie en de verbale sturing op het veld te verhogen, haalde Vanhaezebrouck terecht de match in Hoffenheim aan, ook al begon hij daar hoofdzakelijk met invallers. De weinig zelfkritische Michael Ngadeu kreeg er de aanvoerdersband, een signaal om verantwoordelijkheid en leiderschap op te nemen. Tegen Standard was het opvallend dat de Noor Andreas Hanche Olsen en ook Nurio Fortuna in de lege Ghelamco Arena goed hoorbaar waren, terwijl ook Sinan Bolat zich niet onbetuigd liet. De opmerkingen van de coach waren dus niet in dovemansoren gevallen. Met zijn trainingsaanpak, offensieve gedachtegoed en charisma had Vanhaezebrouck ook meteen impact op woelwater Roman Jaremtsjoek, die met de winning goal zijn ambitie kracht bijzette om een lucratieve transfer te versieren. ' Ivan De Witte moet niet denken dat hij Harry Potter binnenhaalde', waarschuwde analist Alex Teklak in de Franstalige media. 'Hij zal wat tijd nodig hebben om de verschillende kwalen te behandelen. Maar het potentieel bestaat, alleen werd de kwaliteit door zijn drie voorgangers onvoldoende benut. Hein zoekt naar stabiliteit.' Vanhaezebrouck lijkt de juiste man op het juiste moment. Hij zal wel nog even tijd nodig hebben om de kwaliteit van het bestaande spelersmateriaal in kaart te brengen. Met Samuel Cardenas en Jasper Wouters werden twee nieuwe en vrij onbekende (data)scouts gevonden door sportief manager Tim Matthys. Zij krijgen, met de wintermercato in aantocht, meteen de kans om hun toegevoegde waarde te bewijzen.