De contractverlenging van Killian Sardella verliep niet van een leien dakje.

In Youth We Trust. Killian Sardella 2020-2025. Brusselaar pur sang. Et made in Neerpede: van de U9 -> Équipe A.

Met dat flitsende twitterbericht kondigde Anderlecht een tijdje geleden de contractverlenging tot 2025 van Killian Sardella aan en gaf het gestalte aan het plan 2020-2025 waarin de doorstroming van de eigen jeugd centraal staat.

In Youth We Trust. Killian Sardella 2020-2025. 🟣⚪

Brusselaar pur sang. Et made in Neerpede: van de U9 -> équipe A.



Mauves un jour. Mauves toujours. https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/FTb7HSmmA1 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 4, 2020

Terwijl mama Sardella tijdens de ondertekening van het nieuwe contract op Neerpede haar tranen niet kon bedwingen, stond de makelaar van de familie onbewogen het tafereel gade te slaan in een uithoek van het zaaltje.

Er werd zelfs geen foto gemaakt met de speler om de contractverlenging op beeld vast te leggen. Een teken dat de raadgever geen actieve rol heeft gespeeld tijdens de beslissende fase van de deal?

Of heeft hij zich bewust discreet willen opstellen om zijn bevoorrechte relatie met een van de kleppers binnen de club niet in het gedrang te brengen? Op dat punt spreken enkele bronnen elkaar tegen.

Feit is dat de onderhandelingen met de clan-Sardella, die nog een jaar onder contract lag, maanden hebben aangesleept. Begin april maakte Michael Verschueren, op dat moment nog CFO Sports, een eerste voorstel over aan de familie. Anderlecht hoorde daarna niets meer en toen de nieuwe Head of Sports Peter Verbeke op het toneel verscheen, bleken de gesprekken muurvast te zitten wegens een onenigheid over het brutosalaris.

Volgens insiders op Neerpede zou het management van Sardella zijn sterke onderhandelingspositie uitgespeeld hebben om ongegronde eisen op tafel te leggen die niet strookten met het oorspronkelijke voorstel van Verschueren. Een gegeven dat ontkend wordt door Eleven Management. 'Geld speelde geen rol. Wanneer een speler een overeenkomst heeft dat over een jaar verstrijkt, is het normaal dat de onderhandelingen minder vlot verlopen', klinkt het.

Uiteindelijk slaagde sportief directeur Verbeke er in sneltempo in om de situatie te deblokkeren door rechtstreeks te spreken met de familie van Sardella en tegelijkertijd besloot het management van de speler de zaken niet op de spits te drijven.

Uit de gesprekken met Sardella bleek namelijk dat hij niet de intentie had om Anderlecht te verlaten in dit stadium van zijn carrière. De 18-jarige verdediger was afgelopen seizoen met zijn 1568 speelminuten na Albert Sambi Lokonga de youngster die het meest op het veld stond, maar hij beseft dat hij komend seizoen moet bevestigen.

Toen het nieuwe project met Wouter Vandehaute, Karel Van Eetvelt, Vincent Kompany en Peter Verbeke vorm kreeg, was Sardella helemaal overtuigd dat zijn toekomst bij Anderlecht lag.

