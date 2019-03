Hoe het voelt om de promotie nét niet te halen: 'Ik was bang om naar bed te gaan'

Beerschot Wilrijk pakte nipt naast de titel in 1B, net als vorig seizoen. Toen coachte Marc Brys op het Kiel. Hij gunt ons een blik in het hoofd van een trainer die een gans jaar heeft toegewerkt naar dat ene ultieme moment en het dan niét haalt. 'Dat is niks levensbedreigends, alleen voelt het even anders aan.'