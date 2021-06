De Buffalo's beseffen dat er verandering en vers bloed nodig is om hun ambitie te voltrekken.

Stamnummer 7 en zeven jaar op rij aanwezig in Europa, straks weliswaar (vanaf 22 juli) in de nieuwe en kwalitatief niet zo sterk bezette Conference League. Daarmee pakten ze bij KAA Gent graag uit op Twitter. Amper enkele dagen later werd al duidelijk dat de pijnpunten straks worden aangepakt. Emilio Ferrera (53) werd weggehaald bij promovendus RFC Seraing en kreeg met de aanspreektitel Head of Football Formation een volledig nieuwe functie toebedeeld.

De Brusselaar begon op 27 mei meteen aan zijn opdracht. Ferrera wordt verantwoordelijk voor de opleiding van de U16 tot de beloften. Want de echte doorstroming vanuit de jeugd liep niet zoals het moest, stelde ook hoofdtrainer Hein Vanhaezebrouck - die graag werkt met jongeren en recent speelkansen gaf aan Matisse Samoise, Yonas Malede en de Nigerianen Adewale Oladoye en Chinonso Emeka - vast bij zijn evaluatie.

Om ook het niveau van de eigen jeugdkeepers op te krikken werd Boubacar Copa binnengehaald. Hij werd maandag voorgesteld op de club.

Bij de A-kern verdwijnt Gunther Schepens als teammanager. Hij wordt sportadviseur en zal in de jeugdwerking de spelerskernen evalueren (in- en uitstroom). Schepens zal ook een klankbord zijn voor Manu Ferrera (rekrutering vanaf 16 jaar) en sportief manager Tim Matthys (eerste ploeg).

Ivan De Witte drukte door dat Nicolas Lombaerts (36) - voor wie hij net als voor Schepens en Vadis Odjidja een zwak heeft maar ook omdat de West-Vlaming populair blijft bij de eigen fans - aan de technische staf wordt toegevoegd. Peter Balette zal naast assistent-coach eveneens worden ingeschakeld als teammanager, Francky Vandendriessche blijft doelmannentrainer en Stijn Matthys fysiektrainer.

Stamnummer 7 en zeven jaar op rij aanwezig in Europa, straks weliswaar (vanaf 22 juli) in de nieuwe en kwalitatief niet zo sterk bezette Conference League. Daarmee pakten ze bij KAA Gent graag uit op Twitter. Amper enkele dagen later werd al duidelijk dat de pijnpunten straks worden aangepakt. Emilio Ferrera (53) werd weggehaald bij promovendus RFC Seraing en kreeg met de aanspreektitel Head of Football Formation een volledig nieuwe functie toebedeeld.De Brusselaar begon op 27 mei meteen aan zijn opdracht. Ferrera wordt verantwoordelijk voor de opleiding van de U16 tot de beloften. Want de echte doorstroming vanuit de jeugd liep niet zoals het moest, stelde ook hoofdtrainer Hein Vanhaezebrouck - die graag werkt met jongeren en recent speelkansen gaf aan Matisse Samoise, Yonas Malede en de Nigerianen Adewale Oladoye en Chinonso Emeka - vast bij zijn evaluatie.Om ook het niveau van de eigen jeugdkeepers op te krikken werd Boubacar Copa binnengehaald. Hij werd maandag voorgesteld op de club. Bij de A-kern verdwijnt Gunther Schepens als teammanager. Hij wordt sportadviseur en zal in de jeugdwerking de spelerskernen evalueren (in- en uitstroom). Schepens zal ook een klankbord zijn voor Manu Ferrera (rekrutering vanaf 16 jaar) en sportief manager Tim Matthys (eerste ploeg).Ivan De Witte drukte door dat Nicolas Lombaerts (36) - voor wie hij net als voor Schepens en Vadis Odjidja een zwak heeft maar ook omdat de West-Vlaming populair blijft bij de eigen fans - aan de technische staf wordt toegevoegd. Peter Balette zal naast assistent-coach eveneens worden ingeschakeld als teammanager, Francky Vandendriessche blijft doelmannentrainer en Stijn Matthys fysiektrainer.