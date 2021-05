Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit van het weekend met Club Brugge, KRC Genk en Seraing.

Club Brugge ligt in de knoop met zichzelf. Wordt deze competitie nog spannend na de 3-0-nederlaag op KRC Genk ?Jacques Sys: 'Club heeft natuurlijk nog altijd de beste papieren. En ze lagen in Genk in de eerste helft niet onder en leken na de rust zelfs de wedstrijd in handen te nemen. Tot Paul Onuachu scoorde. Verbazend dat ze dan niet meer in staat waren te reageren. Hoe kan die mentale kracht waarop Club drijft plots zo afbrokkelen?' 'Er zijn de voorbije jaren nog wedstrijden geweest waarin Club het wat te laks opnam, al leek dat onder Clement toch grotendeels verdwenen. Maar nu gaat het wel om de titel. Tegen Anderlecht sloop er al een zekere frustratie in de ploeg en lieten sommige spelers zich achteraf in de kleedkamer horen. Als je nu zag met welk gezicht Ruud Vormer in Genk van het veld stapte. Kennelijk zijn er uit die wedstrijd tegen Anderlecht onvoldoende lessen getrokken.''Philippe Clement zei na afloop dat hij dit in twee jaar nog nooit heeft gezien. Er zal deze week getraind en gepraat worden. Maar dat hoor je bij iedere club na een zware nederlaag. De wedstrijd van donderdag op Antwerp zal moeten duidelijk maken of dit van voorbijgaande aard is. Er zit zoveel routine in deze ploeg dat het eigenlijk niet zou mogen dat Club plots gaat bezwijken onder de stress. Al is er wel nood aan leiders om dit elftal weer bij de hand te nemen. De vraag is wie die leiders op dit moment zijn.'Bij KRC Genk denken ze hier en daar aan de titel.Sys: 'Ze zijn na die bekeroverwinning gewoon op hun elan doorgegaan. Er zit zeer veel gretigheid in deze ploeg, dat bleek ook tegen Club weer. Als ze dat niveau nog vier wedstrijden kunnen aanhouden, dan kan er nog van alles gebeuren. Dan wordt de laatste match van het seizoen, Club Brugge-KRC Genk, beslissend. Maar dat zal dus van Club afhangen. Wat dat betreft wordt de dubbele confrontatie tegen Antwerp zeer belangrijk. Terwijl je er natuurlijk ook niet vanuit kan gaan dat Racing Genk zomaar zes op zes pakt tegen Anderlecht.''In ieder geval heeft John van den Brom de ploeg helemaal naar zijn hand gezet. Hij geeft spelers een goed gevoel, zijn kwaliteiten als peoplemanager zijn al langer bekend. Maar daarmee alleen maak je natuurlijk geen ploeg.'Seraing promoveert nu naar 1A. Een verrijking?Sys: 'Ze hebben op technisch vlak een uitstekende ploeg. Maar de vraag is in hoeverre ze die ploeg kunnen samenhouden. Hun topschutter, Georges Mikautadze, keert misschien terug naar FC Metz.''De promotie is in ieder geval verbazend in een seizoen waarin Seraing zijn terugkeer naar het professionele voetbal dankt aan de financiële problemen bij Roeselare en Virton die geen licentie kregen. Structureel valt er bij Seraing nog veel te doen, maar dat geldt ook voor Union, de andere promovendus. In ieder geval is er volgend seizoen weer een derby in Luik, net zoals in Brussel. En in Antwerpen en Brugge uiteraard.'